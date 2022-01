Conforme a los criterios de Saber más

La noticia cayó de sorpresa, incluso para los historiadores y periodistas de buena memoria. La selección peruana enfrentará este miércoles en la Videna de San Luis a un combinado compuesto por futbolistas extranjeros de la Liga 1. Un pedido de Ricardo Gareca que se suma a los amistosos ante Panamá (16/01) y Jamaica (20/01) con miras a los duelos claves ante Colombia (28/01) y Ecuador (01/02) por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Un encuentro insólito, pero no inédito. Hace 31 años también ocurrió algo similar, aunque el contexto era totalmente distinto.

La Blanquirroja no tiene margen de error en este último tramo de camino al próximo Mundial. Ubicado en el quinto puesto -zona de repechaje- con 17 puntos, a fin de mes visitará a Colombia (4° con la misma cantidad de unidades, pero con mejor diferencia de goles) y luego recibirá a Ecuador (3° con 23 pts.). Dos rivales directos que también buscarán los tres puntos. Por eso, el ‘Tigre’ necesita darle rodaje a los convocados del torneo local y, de paso, observarlos de cerca.

Édgar Benítez, Pablo Míguez y Arley Rodríguez (Alianza Lima); Emiliano Ciucci y Roberto Ovelar (Deportivo Municipal); Christian Limousin y José Ramírez (Academia Cantolao); Jairo Vélez, Leandro Fleitas y Arquímedes Figuera (Club UCV); Edy Rentería (Sport Boys); Kevin Serna (ADT); Jimmy Valoyes y Víctor Perlaza (Sport Huancayo); Donald Millán y Gaspar Gentile (UTC), son, por ahora, los que conformarán el equipo de foráneos que serán dirigidos por el técnico aliancista Carlos Bustos. Aunque podría haber cambios de último momento.

Un amistoso particular en la era Gareca. Nunca había pasado. Pero la situación lo amerita. Se viene una fecha doble que agarrará a varios habituales convocados sin rodaje. Un encuentro que trae el recuerdo de aquella preparación de la Blanquirroja para la Copa América de 1991 que inició con una gira en el interior del país y terminó con un amistoso ante un combinado de jugadores del fútbol local, entre peruanos y extranjeros, que no fue aprobado por el propio técnico de la selección, Miguel Company. A continuación te contamos la increíble historia.

Una gira que se ensució

En los inicios de la década del 90, el fútbol peruano -y más la selección- aún sentía los estragos de la tragedia de Ventanilla de 1987. La caída del Fokker con el equipo de Alianza Lima se había llevado a grandes jugadores como ‘Caíco’ Gonzáles, Luis ‘Potrillo’ Escobar, entre otros. La Blanquirroja venía de hacer cero puntos en las Clasificatorias al Mundial Italia 90. Por eso, Miguel Company, que agarró al equipo en marzo del 91, pidió hacer una gira con el objetivo de foguear al nuevo grupo de convocados -todos de los equipos que alternaban en la Región Metropolitana de Lima-, sino también como un medio para que pueda apreciar el desempeño de futbolistas del interior.

“Yo hablé con todos los presidentes de los clubes y les dije que quería ver jugadores del interior, que se extendiera un poco más la visión nuestra porque en ese momento teníamos mucha carencia de jugadores debido a la tragedia del 87″, nos comenta el extécnico.

El 19 de mayo, en el Mansiche de Trujillo, Perú enfrentó a un seleccionado de Trujillo dirigido por el gran Juan Joya Cordero, ídolo de Peñarol de Uruguay en la década de los años sesenta y que por ese entonces entrenaba a Morba FBC de La Esperanza. “Salió excelente ese partido. Ellos fueron muy formales. No encontramos a ningún jugador para traer a la selección, pero toda la organización fue buena”, recuerda Company.

Miguel Company dirigió dos veces a la selección peruana. (Foto: Archivo El Comercio)

Las grandes novedades en la Bicolor fueron por la presencia del portero Diosdado Palma, el defensa Álvaro Barco y del ‘León’ Martín Rodríguez en el mediocampo, además del regreso de Eugenio ‘Chispeao’ La Rosa en ataque. El resto del equipo era integrado por jugadores que habían formado parte del proceso que en 1989 encabezó el brasileño Pepe. El encuentro terminó con victoria por 3-2 para los blanquirrojos por los goles de Percy Olivares, Roberto Martínez y ‘Venado’ Aguirre.

Cuatro días después, la selección debía enfrentar a un combinado de jugadores de Alianza Atlético y Atlético Grau en el Campeones del 36 de Sullana. Sin embargo, esto no ocurrió. “Ellos se avivaron y solo pusieron jugadores de Alianza Atlético, no hicieron una selección. Eso fue porque en ese momento se le daba diez mil dólares a los rivales de Perú. Encima jugamos en un campo horrible y algunos periodistas, con muy mala intención, inventaron que hubo peleas” , relata el exentrenador.

Rubén Marruffo, periodista peruano de amplio recorrido, recuerda aquel supuesto incidente entre Miguel Company e hinchas norteños. “Fue un error de parte nuestra. Nos dejamos llevar por un rumor de la gente diciendo que habían apedreado el bus de la selección. Obviamente se hizo un mea culpa, pero después de ese partido se creó un clima tenso entre el técnico y la prensa. De hecho, llegó a agredir al colega Jorge Egoavil, en ese entonces periodista de ‘La República’”.

El encuentro terminó empatado sin goles, aunque sirvió para que el DT tome nota de un futbolista que le pareció interesante: Jorge Ágapo Gonzáles. El férreo defensor se unió al grupo para enfrentar y golear 4-1 a Melgar para cerrar la minigira de la selección. “No se logró el objetivo. Melgar hizo lo mismo que los de Sullana”, se queja Company.

Antes de empacar maletas para el viaje a Chile para la Copa América, la selección se despidió de su gente con un amistoso frente a un equipo conformado por jugadores del medio local entre peruanos y extranjeros. Aunque con la particularidad que el propio Miguel Company no había aceptado.

El partido

El domingo 30 de junio de 1991 en el Estadio Nacional, ante 16.457 espectadores, según los diarios de la época, la selección peruana cerró su preparación para afrontar la Copa América que se llevó a cabo en cuatro ciudades chilenas entre el 6 y 21 de julio.

“No había muchas expectativas en el equipo. Veníamos de las Eliminatorias del 89 en el que hicimos cero puntos y Miguel Company había dejado de lado a jugadores como Julio César Uribe, Franco Navarro, Leo Rojas. Armó un equipo bastante joven. Es más, el punto de quiebre de la forma en cómo trabajó es la convocatoria de Flavio Maestri, que no llegaba ni a 20 partidos en primera división”, recuerda Marruffo.

“Ese partido yo no lo aprobé, me negué. Pero los dirigentes decían que no había dinero suficiente y por eso programaron el amistoso. Yo por respeto al público me presenté, pero no con el equipo que iba a jugar en Chile” , cuenta Company. La decisión del entrenador no cayó nada bien en el público ni mucho menos en la prensa.

“No se tomó bien la alineación que puso Company porque se vendió el partido como una despedida de la selección, entonces el hincha quería ver al equipo que iba a debutar en la Copa, pero el entrenador puso prácticamente suplentes”, señala el hombre de prensa.

El equipo rival de la selección estuvo conformado por los mejores del medio como Jacinto Rodríguez, los hermanos José y Jorge Soto, Gustavo Cílvhez, Carlos Castagneto, Pedro Novella, Marquinho, Horacio Baldessari, Julinho, entre otros.

“Era un equipazo”, nos dice Marquinho, exfutbolista brasileño que la rompió en el fútbol peruano en la década del 90 con Sport Boys, Alianza Lima y Sporting Cristal, y que ahora es conductor de “Canal de Tiro Libre Oficial” que ha sido nominado como mejor programa digital de deportes en los Premios Luces 2021 de El Comercio.

“Ese año el campeonato local fue muy disputado. Los equipos eran muy fuertes con relación a los extranjeros que llegaron. Fuimos un sparring muy bueno para ellos. Tratamos de colaborar. Recuerdo que no entrenamos, fuimos de frente a jugar”, añade.

El encuentro acabó empatado a dos goles. El paraguayo Gilberto Ortega (en contra) y Jorge Cordero anotaron los tantos para la Bicolor. La ‘Pepa’ Baldessari (argentino de Sporting Cristal) y el brasileño Lula de Defensor Lima marcaron para los rivales que se habían vestido de amarillo. Así se despidió el equipo de todos para afrontar una Copa América que muchos quieren olvidar.

Así nos fue en la Copa América

La selección peruana de Miguel Company debutó en la Copa América el 6 de julio de 1991 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La caída por 1-0 frente a Paraguay marcó el inicio de un torneo malo, tanto dentro como fuera de la cancha.

Para el encuentro ante los guaraníes, Company no alineó a Andrés Gonzáles, que la venía rompiendo en Universitario. En su lugar puso a Jorge Hirano. La decisión no cayó nada bien el ‘Balán’ y se lo hizo saber al entrenador que planeaba ponerlo ante Chile en la segunda fecha, pero por la queja actuó radicalmente y lo sacó del torneo e hizo que se regrese a Lima. Dos días después, en Concepción, el equipo de todos cayó derrota ante los locales por 4-2. Un “Clásico del Pacífico” que quedó grabado por lo que pasó con el jovencito Flavio Maestri. El ‘Tanque’ de 18 años anotó su primer gol con la Bicolor, pero minutos después sufrió una fractura de tibia y peroné tras chocar con un defensor rival. En la tercera fecha, la Blanquirroja tuvo su primera victoria (5-1 a Venezuela con goles de La Rosa (2), Cavallo en contra, Chemo del Solar e Hirano). Pero se cerró la participación con una derrota frente a Argentina. Dos puntos en cuatro partidos y de regreso a casa.

La selección peruana.

Bien dicen que los resultados en el campo reflejan también los malos manejos dirigenciales. Y eso pasó en Chile. “Cuando viajamos, los dirigentes se fueron a un hotel de lujo y a nosotros nos mandaron a concentrar al club de la Universidad Católica. Ni bien llegamos, junto a Del Solar que jugaba en ese equipo, salimos a conseguir un hotel. Al encontrar uno fui a hablar con los dirigentes y le pedí que nos alojáramos ahí” , cuenta Miguel Company.

“En toda la Copa América ningún dirigente, ni de la Federación Peruana de Fútbol ni de la Comisión, se acercó a la concentración de la selección peruana. No nos brindaron su apoyo, todo lo contrario, siempre pusieron obstáculos al equipo”, añade.

Perú cerró su participación con dos puntos -en ese entonces las victorias valían dos puntos-, nueve goles a favor y nueve en contra. Eliminados en primera ronda en un torneo que tuvo como campeón al seleccionado argentino del ‘Coco’ Basile que no tuvo a Diego Armando Maradona, suspendido por doping.

