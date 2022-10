Una extensa lista de 28 jugadores con caras nuevas en medio de un contexto “particular”. En el auditorio principal de la Videna de San Luis, Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, presentó su lista de convocados para el microciclo pensando en los amistosos de noviembre ante Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz. Dos partidos preparatorios para las Eliminatorias 2026 que arrancarán el próximo año.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva” , explicó el entrenador. Los trabajos iniciarán este miércoles 2 de noviembre hasta el domingo 13. Un día después se dará la convocatoria final con jugadores del extranjero y algunos que no han podido estar en este primer llamado por distintos motivos que pasaremos a detallar en los próximos párrafos.

De los 28 que están ahora, hay algunas caras conocidas de la anterior Eliminatoria como José Carvallo -el futbolista con más tiempo en la selección, desde 2007-, Christian Cueva -quien está de vacaciones e incluso estaría el domingo en el Alianza vs. ADT-, Miguel Trauco, Luis Abram, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Christopher Gonzales, Serio Peña, Yordy Reyna, Alex Valera. Y otros como Bryan Reyna, Renzo Garcés, Piero Quispe que estuvieron presentes en los últimos amistosos ante México y El Salvador.

Pero también hay rostros nuevos y otros que regresan a ser convocados. Ángel Zamudio y Leonardo Villar (Sport Huancayo), Roberto Villamarín, José Rivera y Yuriel Celi (Mannucci), Franco Medina y Alonso Yovera (Municipal), Piero Guzmán (Universitario), Jostin Alarcón (Boys), Andy Polar (Binacional), Adrián Ugarriza (Cienciano), y los hermanos Matías (Mannucci) y Alexander Succar (U).

“ La convocatoria de Reynoso para el microciclo deja un mensaje claro: los mira a todos y eso está muy bien. Se nota el peso de sus viajes. Además, son entrenamientos; muchos se ponen a la defensiva y se indignan como si fuera la lista para debutar mañana en las Eliminatorias”, tuiteó Adrián Cabrejos, fundador de la recordada página “Embajadores Criollos”, especializada en darle seguimiento a los peruanos en el exterior hasta hace poco.

Reynoso armó un plan de visitas a casi todos los equipos del fútbol peruano. El único club de Lima que no pudo ver hasta ahora es Alianza Lima -”hemos intentado”, dijo en conferencia-. “Tanto el cuerpo médico y yo nos hemos dado el tiempo de poder ver entrenamientos, verlos cara a cara y ver sus partidos. De todos hemos vistos dos, tres o hasta cuatro, de local o de visita porque siento que para opinar debes estar in situ en las ciudades”, señaló sobre el balance de su gira por las ciudades del Perú.

¿Por qué no hay jugadores de Alianza Lima, Sporting Cristal o Melgar?

La primera pregunta que se hacen los hinchas al ver la convocatoria es por qué hay ausencia de jugadores de Alianza Lima, Cristal y Melgar; los tres clubes que en mejor momento están. Y la respuesta justamente está ahí: dichos equipos están peleando por entrar a los playoffs de la Liga 1, por lo cual el entrenador ha preferido no interferir en los planes que tienen cada uno.

Los íntimos (1°, 39 pts.) y los rimenses (2°, 38 pts.) están peleando el Torneo Clausura. Este domingo se jugará la última jornada en la que los blanquiazules recibirán a ADT en Matute y los celestes harán lo propio ante Mannucci en el Alberto Gallardo.

Pero eso no es todo. Cristal (líder del acumulado con 76 puntos) necesita ganar para meterse a los playoffs, eso sin esperar ningún resultado. A Alianza (2°, 74 pts., +31) un triunfo lo podría colocar como campeón del Clausura y con el boleto a la final directa. Por su parte, Melgar (3°, 74 pts., +26) también urge una victoria ante Alianza Atlético para jugar los playoffs; es decir, semifinales ante los celestes, ya que ganaron el Apertura.

Ese ha sido el principal motivo por el que el técnico Juan Reynoso decidió no convocar a ningún jugador de los tres equipos involucrados en la lucha por el título nacional. Posiblemente lo haga en el segundo llamado que dé, que sería el 14 de noviembre, dos días después de jugarse la segunda final de la Liga 1.

Todos por un sueño

Algunos son llamados por primera vez, otros estuvieron en microciclos y solo uno debutó con la camiseta de bicolor. La lista de “nuevos rostros” de Juan Reynoso se reduce a 13 futbolistas. Todos ellos buscarán convencer al entrenador en estos días de entrenamiento para ser parte de la nómina final.

Lo que busca el ‘Cabezón’ es ampliar el universo de jugadores de la selección peruana y no hay mejor forma de hacerlo que tener de cerca a jugadores del medio local. Más allá de que hay ausencias como la del goleador Luis Benítez (Sport Huancayo) o el habilidoso volante de Cienciano, Kevin Sandoval; el estratega quiere trabajar con los jugadores y saber cómo son, ver de cerca sus habilidades y sentir su compromiso.

De hecho, Huancayo, de gran Torneo Apertura, tiene a tres futbolistas: el portero Ángel Zamudio de 25 años y el volante Leonardo Villar (22). Carlos A. Mannucci, por su parte, tiene a Roberto Villamaría, lateral con pasado en la ‘U’; José Rivera (25), que ya ha sido llamado anteriormente; Yuriel Celi (20), llamado a ser el futuro de la selección; y Matías Succar (23), quien hace algunas temporadas era el llamado sucesor de Paolo Guerrero. Municipal metió dos defensores: Franco Medina (23) y Alonso Yovera (21). Andy Polar (Binacional) y Adrián Ugarriza (Cienciano) también están. La ‘U’ tiene en Piero Guzmán, un defensor que jugó poco en el año, y Alexander Succar a sus representantes. Y por último está Jostin Alarcón (20), la joya de Sport Boys que tuvo un gran año.

Jugador Posición PJ en 2022 / Goles PJ con sele Ángel Zamudio (25 / Huancayo) Arquero 33 / 35* (goles encajados) 0 Leonardo Villar (22 / Huancayo) Volante 6 / 0 0 Roberto Villamarín (26 / Mannucci) Defensa 25 / 0 0 José Rivera (25 / Mannucci) Delantero 33 / 7 0 Yuriel Celi (20 / Mannucci) Volante 32 / 4 0 Franco Medina (23 / Municipal) Defensa 32 / 0 0 Alonso Yovera (21 / Municipal) Defensa 17 / 0 0 Piero Guzmán (21 / Universitario) Defensa 9 / 2 0 Jostin Alarcón (20 / Boys) Volante 30 / 5 0 Andy Polar (25 / Binacional) Delantero 32 / 5 0 Adrián Ugarriza (25 / Cienciano) Delantero 31 / 9 0 Matías Succar (23 / Mannucci) Delantero 17 / 3 0 Alexander Succar (27 / Universitario) Delantero 28 / 5 0

De todos ellos, Alexander Succar ya sabe lo que es debutar con la blanquirroja. El ‘Tanque’ jugó dos amistoso en 2017, cuando el técnico era Ricardo Gareca: 20 minutos ante Jamaica y 11′ frente a Paraguay.

Así como lo hicieron Piero Quispe y Bryan Reyna, los trece jugadores buscarán ganarse un lugar en los entrenamientos en los cuales Juan Reynoso se muestra muy exigente. “Si soy un maestro de escuela, soy poco de poner 20″, dijo en conferencia. Eso se ve claramente en los trabajos en la Videna.





