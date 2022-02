Conforme a los criterios de Saber más

Como hace cuatro años, la selección peruana nos hace viajar entre los límites de la máxima felicidad y de una incómoda angustia. De la euforia de goles imposibles a enredar puntos en casa. Como hace cuatro años, otra vez estamos aquí. Intactos, soñadores, esperando con excesiva ansiedad el próximo partido. El único alivio es que ya conocemos este camino. Aún nos queda el impulso para una tímida sonrisa. Porque ya pasamos por esto.

El empate 1-1 con Ecuador nos regresa a un estado de suspenso que ya vivimos hace cuatro años para clasificar a Rusia 2018. Hay tanto para recordar y tanto para comparar. Otra vez una victoria cardíaca de visita y otra vez el tropezón en el Estadio Nacional. Otra vez Gareca al frente y otra vez ‘Orejas’ Flores como el feliz protagonista de los goles importantes.

Cuántas ganas teníamos de escribir el partido que nos dejaba a un paso de la clasificación. Cuántas ganas de esa portada enorme con héroes vestidos de blanquirroja. El complicadísimo cuadro ecuatoriano nos obliga a postergar la fiesta. Aún seguimos invitados. Toca esperar unos 60 días más.

La selección peruana afrontó una duro partido en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Gareca rescató un empate y acabó la jornada doble en zona de repechaje a falta de dos partidos.

Ecuador es el tercero de Sudamérica

Antes de las críticas, es importante entender que nos enfrentamos al tercero de las Eliminatorias. Un equipo que presiona en la marca, con hombres muy veloces en ataque y que, al talento físico, le ha sumado disciplina táctica con Gustavo Alfaro. Esa inteligencia sorprendió a los 2 minutos, con ese balón que sobró a Callens, para el gol de Estrada.

A las importantes ausencias de Christian Cueva (suspendido) y Gianluca Lapadula (no se recuperó de su lesión en la nariz), le sumamos algo natural en estas instancias: las ganas por cerrar la clasificación. Esa impaciencia casi nos deja sin Mundial en octubre del 2017 (ante Colombia) y casi nos deja con las manos vacías anoche.

Más allá de la intensidad y esfuerzo de Álex Valera, quedó en evidencia que a Perú le está costando encontrar variantes en ataque. Con Farfán y Paolo lesionados aún, con Lapadula postergado por un tabique roto, la apuesta de Gareca fue por Santiago Ormeño. El atacante del León no pudo asociarse con sus compañeros, le costó el uno por uno con los defensores ecuatorianos y quedó muy lejos como carta de gol para los próximos tiempos.

Y sin Cueva, hubo momentos de exceso juego largo, Yotún otra vez no se encontró con la dinámica de otros tiempos y Raziel García, por ratos, parecía algo desconcertado con el lugar que debía cumplir en el esquema de Gareca. El ingreso de Flores, Valera y ‘Canchita’ Gonzales dejaron a Carrillo casi como un centrodelantero. Esa corrección no hizo a Perú superior que Ecuador, pero alcanzó para rescatar un punto clave. Con 21 puntos, es mucho más sencillo hacer cálculos para las dos fechas que vienen (ante Uruguay y Paraguay).

Álex Valera entusiasmó con su ingreso ante el cuadro ecuatoriano. Fue su debut en Eliminatorias. (Foto: FPF).

Ya toca aceptar que, más allá de ampliar el universo de convocables, hay nombres que no pueden faltar en el once peruano. No solo Cueva y Lapadula, sumemos en esta lista a André Carrillo y Pedro Gallese. Pero, en medio de estas preocupantes conclusiones, como hace cuatro años, tenemos a un Flores preciso frente al gol para aliviar todos los males de una jornada con más deudas que méritos. ‘ Orejas’ aprovechó un centro de Advíncula para mantenernos, al menos, en el puesto de repechaje.

Nos equivocamos si pensábamos que iba a ser más sencillo. Como en el 2017, no nos sobra nada, todo nos costará el doble. Esta película de suspenso no ha terminado. Otra vez lo mejor recién lo veremos en la última escena.

