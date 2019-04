Selección peruana: la unidad técnica de menores continúa

Luego de ese golpe anímico que significó la eliminación mundialista de la selección peruana Sub 17, en la Videna están buscando la calma para señalar cuál es el rumbo a seguir. Por ahora, la Dirección Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol ha decidido respaldar este proceso de la Unidad Técnica de Menores con Daniel Ahmed a la cabeza. El contrato de los integrantes de esta UT vence en diciembre de este año. Hay voluntad de proponer una renovación, sin embargo, Ahmed es quien tiene la última palabra. ¿Qué es lo que viene ahora para la unidad técnica en el corto plazo?

1. Formación de la Sub 13: la generación 2006

Esta selección Sub 17, dirigida por Carlos Silvestri, y que ocupó el quinto lugar en el Sudamericano de la categoría, tuvo prácticamente cuatro años de trabajo y más de sesenta partidos internacionales. Pero esta historia comenzó en el 2015, precisamente en los inicios de los trabajos de esta Unidad Técnica de Menores. Luis Bolaños fue quien coordinó el seguimiento para ir seleccionando a los talentos menores de 13 años y luego se formó una Selección Sub 15 bajo la dirección técnica de Édgar Teixeira. De esta última Sub 17, prácticamente el 50% siguió todo este proceso. El objetivo es repetir este proceso y, en estos meses, una de las prioridades es ir formando la próxima selección Sub 13 con la categoría 2006.

2. Continuidad de esta Sub 17: la Sub 20 del 2021

A Carlos Silvestri, técnico de la Sub 17, se le propondrá continuidad al término de su contrato (finales de este año). Lo que faltaría definir es quién se encargará de estos jugadores ahora convertidos en Sub 18. Daniel Ahmed ha pedido que no se desarme la base y que este grupo compita hasta que evolucione en la próxima Sub 20 que nos representará en el Sudamericano del 2021. En la UT de Menores conocen muy bien la historia de cómo se descuidó a la Sub 17 del 2007, que tras clasifi car al Mundial en Corea no tuvo más complemento en la formación de los jugadores. A la Sub 20 del 2009 solo llegó menos de la mitad de aquel plantel.

3. Torneo Centenario y los Retos Regionales

Dentro del proyecto de Daniel Ahmed en la UT de Menores, un tema que debía ser abordado con urgencia era la masificación en la formación de futbolistas. Descentralizar la proyección de jugadores, que los procesos crucen las fronteras de Lima. Para eso se diseñó la organización del Torneo Centenario Sub 13, Sub 15 y Sub 17 y los Retos Regionales para hacer visorías a adolescentes con condiciones futbolísticas en el interior del país. Ambas competencias continuarán, aunque con más austeridad económica.