Esta vez no hubo milagro en Rio de Janeiro. La selección peruana perdió 1-0 ante Brasil por semifinales de la Copa América 2021. Ahora el equipo de Ricardo Gareca disputará el tercer puesto con el perdedor del partido ante Argentina y Colombia. Así vimos el nivel de los jugadora de la blanquirroja.

Gianluca Lapadula fue una de las figuras en la clasificación de la selección peruana ante Paraguay por la Copa América. El delantero peruano ha ido evolucionando favorablemente con la blanquirroja y en el siguiente video conocerás los registros que lo confirman.

PEDRO GALLESE (6)

A pesar del gol, tuvo un partido correcto. Brasil lo exigió al máximo: por arriba, abajo, remates de larga distancia y más. El arquero respondió de la mejor manera. Puso el pecho cuando el equipo más lo necesitaba. El tanto brasileño, no fue su culpa.

ALDO CORZO (4)

Queda demostrado que el nivel del lateral derecho no alcanza para estos partidos de alta competencia. No ha sido opción para generar peligro por su zona. No sacó ningún centro peligroso, tampoco realizó alguna jugada de peligro en área rival.

CHRISTIAN RAMOS (4)

Tuvo un partido muy discreto ante la selección brasileña. Sufrió mucho para acomodarse en la línea de cinco que planteó Ricardo Gareca. La selección tiene que buscar más opciones en ese puesto porque el central ya entregó todo lo que tenía.

ANDERSON SANTAMARÍA (4)

El defensor sigue sin convencer. Luego de su partido irregular ante Paraguay, volvió a dejar muchas dudas en la zaga central ante Brasil. No genera confianza; es más, se le ve nerviosos. No se entiende la ausencia de Luis Abram.

ALEXANDER CALLENS (5)

Dentro de todo lo malo, su regreso al once titular fue positivo. Fue el más atento de los defensores. Tuvo mucho trabajo con los brasileños.

No jugó cuartos de final por una lesión muscular. Pero sería el tercer central de cuadro nacional.

MIGUEL TRAUCO (5)

Al lateral le está costando volver a nivel con la selección peruana. Ya no saca pases largos, ni sorprenden en ataque y deja dudas en defensa.

RENATO TAPIA (5)

La mejor versión del volante es cuando no se complica en el mediocampo. Es el motor de la selección peruana. Tuvo un partido correcto.

YOSHIMAR YOTÚN (5)

Tuvo un gran despliegue. Manejó los tiempos de la selección peruana. Buscó asociarse con Lapadula pero todo Brasil estuvo perfecto.

Yoshimar Yotún fue convocado por primera vez a la selección peruana en el proceso de Sergio Markarián.

SERGIO PEÑA (5)

La Copa América del volante fue de menos a más. Ante Brasil se mostró muy participativo, sobre todo, en el segundo tiempo.

Cada vez se acopla más al juego de Perú en el mediocampo y las bandas.

CHRISTIAN CUEVA (5)

Siempre que tuvo el balón fue hacia adelante. Fue un dolor de cabeza para los brasileños. Sin embargo, extrañó a André Carrillo.

GIANLUCA LAPADULA (5)

En el primer tiempo estuvo muy solo. Para la parte complementaria, con el cambio de sistema, tuvo mayor protagonismo.

INGRESARON

Raziel García (6)

Ingresó en un momento complicado y respondió a la exigencia del partido. Tiene una picardía única con el balón. Aportará mucho si sigue jugando así.

Marco López (5)

Demuestra ser una opción muy buena por el sector izquierdo. Tuvo un segundo tiempo muy correcto cubriendo su zona e intento ir al ataque.

Jhilmar Lora (5): En pocos minutos demostró que aporta más en ataque que Corzo. Esperemos que siga sumando más minutos.

Santiago Ormeño (-): Tuvo diez minutos en el campo de juego. No pudo hacer mucho.

Martín Távara (-): Ingresó en la parte final.

