Los números no resisten debate. Son contundentes. Y Perú en la Copa América 2024 hizo su peor participación en un torneo que no solo supimos ganar dos veces (1939, cuando se llamaba Campeonato Sudamericano, y 1975), sino que fuimos protagonistas en las últimas ediciones (podio en 2011, 2015 y 2019, y semifinalistas en 2021). La Bicolor apenas sumó un punto y quedó eliminada en fase de grupos, algo que no sucedía desde 1995, hace 29 años. Y no solo eso: no pudo anotar ni una sola vez por primera vez en su historia.

La selección llegó al torneo continental siendo último en las Eliminatorias (dos puntos en seis fechas), con un nuevo técnico (Jorge Fossati) que busca plasmar un esquema nuevo como el 3-5-2 que requiere tiempo de trabajo, y tras cuatro amistosos ante rivales de menor nivel (Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Paraguay; este último también fue eliminado de la Copa). Pero igual no deja de preocupar el futuro cercano: en septiembre toca enfrentar a Colombia en Lima y Ecuador en Quito por las clasificatorias. El certamen también dejó algunas frases del seleccionador que han generado cierta polémica. O aumentaron la crítica luego de una convocatoria en la que incluyó a Paolo Guerrero y Christian Cueva, dos referentes de la selección indudablemente, pero que su actualidad no es nada buena. Por eso, en DT seleccionamos las cuatro frases del uruguayo para analizar y determinar si está lejos o no de la realidad. La era Fossati Torneo Goleadores Disparos al arco Perú 2-0 Nicaragua Amistoso Grimaldo

Lapadula 6 Perú 4-1 República Dominicana Amistoso Peña

Castillo

Quispe

Guerrero 4 Perú 0-0 Paraguay Amistoso - 0 Perú 1-0 El Salvador Amistoso Flores 5 Perú 0-0 Chile Copa América - 4 Perú 0-1 Canadá Copa América - 4 Perú 0-2 Argentina Copa América - 1 ENTREVISTA: Javier Saviola: “Paolo Guerrero me hace recordar a Batistuta, en Perú deben respetarlo” “Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia” Partamos de una afirmación: tanto Paolo Guerrero como Christian Cueva fueron fundamentales en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018. La jerarquía y el legado de ambos no se consiguen a la vuelta de la esquina, mucho menos están en discusión. Pero hoy, seis años después de la cita mundialista que nos hizo llorar de alegría, están lejos de su mejor nivel. Y que el técnico Jorge Fossati señale que están en “plena vigencia” es totalmente discutible. Empecemos con Paolo. El ‘9′ de la César Vallejo llegó a la Copa América con 40 años cumplidos y anotando apenas tres goles en nueve partidos disputados en seis meses. “Es momento de dejar a los históricos en la vitrina del museo. No lo digo por Tapia, Yotún o Advíncula –que tanta falta nos han hecho y que, presuntamente, mantienen el nivel de Rusia 2018–; lo digo por Paolo Guerrero. Cuídelo, Nonno. Cuídelo del reproche de la tribuna, pero sobre todo cuídelo de él mismo; cuídelo de su ímpetu, de sus ganas, de su tozudez para seguir librando batallas que ya no le corresponde librar”, escribió el columnista de DT, Renato Cisneros, en su último artículo en el que analizó en futuro de la selección con miras a las Eliminatorias. Paolo llegó a la Copa sin disputar un solo minuto de juego desde inicios de mayo, cuando sufrió un desgarro muscular. Desde entonces se recuperó en la Videna bajo la mirada de Jorge Fossati. Y en el certamen continental disputó apenas 95 minutos en tres partidos (en el último, ante Argentina, fue titular). Y sus números son los siguientes: cero goles, cero asistencias, dos remates a portería, cero ocasiones creadas y solo el 54% de duelos ganados. El caso de Cueva es aún peor. No tuvo actividad durante el 2024 antes de subirse al avión para disputar el campeonato en Estados Unidos. De hecho, su último partido, antes de jugar 11 minutos ante Canadá, había sido en octubre de 2023. Se recuperó de una rotura del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha. En principio iba con la delegación nacional en calidad de invitado, para trabajar de cerca con el profesor Fossati pensando en las Eliminatorias, pero terminó entrando en la lista final y jugando en total 24 minutos. No sumó goles, asistencias ni pases clave. “Si esto es a los golpes, será a los golpes. No vamos a huir” La frase dicha en la previa del duelo ante Canadá grafica lo que quiere Fossati de la selección peruana: tener once guerreros que dejen la vida en la cancha. En resumidas cuentas: garra charrúa. Impregnar ese sentido de pertenencia no requiere de tanto trabajo como hacer funcionar el 3-5-2, y los jugadores lo entendieron a la perfección. Pese a la caída, Perú ganó el 55% de duelos y tuvo 12 pérdidas en balones divididos, por debajo de los 19 del elenco canadiense. Además, tuvo un porcentaje de 61% en entradas ganadas, mientras que los rivales apenas 35%. La selección jugó uno de sus mejores partidos, rematando cuatro veces a portería. Sin embargo, no pudo concretar para sumar sus tres primeros puntos. Y la expulsión de Miguel Araujo condicionó el partido que terminó en derrota. "Hay muchas cosas positivas para Perú en esta Copa América" Jorge Fossati fue claro previo a la Copa América: el torneo iba a servir para trabajar con miras a las Eliminatorias. La meta no es otra que la clasificación al Mundial. Sin embargo, además de consolidar una defensa con Araujo, Zambrano y Callens, la selección peruana no tuvo más cosas positivas que resaltar. La ofensiva es una deuda difícil de saldar. En los tres partidos (270 minutos), Perú apenas remató nueve veces a portería. Quispe demostró que aún no puede ser el conductor de la selección, Lapadula disparó apenas tres veces a portería y está lejos de su mejor nivel. Paolo y Cueva no son los de antes. Y se extrañó a los que no estuvieron: Tapia y Yotún. Tampoco se consolidó el 3-5-2, un sistema que le quita espacio a extremos habilidosos como Bryan Reyna o Joao Grimaldo. “Parece que el sistema de Fossati insiste no se acomoda a la selección”, analizó el periodista Michel Dancourt en una encuesta publicada recientemente en DT. Peor aún si hablamos de cómo nos fue en la Copa: eliminados en fase de grupos con un solo puntos. “Íbamos a hacer todo el esfuerzo para festejar que tuviéramos un tiempo más. De eso se trataba y eso se siguió tratando. Lo que me cambia es que no puedo tener a los jugadores una semana más”, señaló el propio Fossati tras la eliminación. La Copa, entonces, dejó muchas más malas que buenas. **** Bonus: “No me opondría a jugar en el Monumental” Quizá sea por su pasado en Universitario, pero Jorge Fossati no ve con malos ojos trasladar la localía de la selección peruana del estadio Nacional al Monumental de Ate. Sin embargo, la Bicolor no tiene gratos recuerdos jugando en dicho estadio. Para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, Chemo del Solar -casualmente también con pasado crema- eligió el Monumental como sede. Aquella vez terminamos últimos con 13 puntos, dos menos que Bolivia. Y de locales conseguimos apenas dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. “Para mí, Perú debería jugar siempre en su casa, que es el Estadio Nacional. El Monumental es un estadio espectacular, pero la casa histórica de Perú siempre fue, es y será el Estadio Nacional”, señaló el periodista Rodrigo Morales para DT El Comercio.