El invicto de Jorge Fossati con la selección peruana llegó a su fin en su quinto partido. Canadá fue el verdugo de la Bicolor en la Copa América. No obstante, dejando de lado la derrota por la mínima diferencia, condicionada también por la expulsión de Miguel Araujo cerca de la hora de juego y que deja al borde de la eliminación al cuadro nacional, hubo momentos por destacar del equipo de Fossati en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Ahora, Perú está obligado a ganarle a Argentina, en la última fecha, este sábado, y esperar otro resultado para acceder a la siguiente etapa del certamen continental más antiguo a nivel de selecciones. Precisamente, para analizar a profundidad lo que se viene en el duelo con la albiceleste, además de lo que dejó el duelo contra los canadienses, conversamos con Carlos Silvestri, exentrenador de la Sub 17 de la selección peruana y actualmente director técnico de Comerciantes Unidos de la Liga 1.

Carlos Silvestre viendo el Perú vs. Canadá junto a El Comercio. (Foto: GEC)

“Argentina es el rival más complejo del grupo, obviamente. Estás jugando contra el campeón del mundo, pero definitivamente Perú históricamente le ha hecho muy buenos partidos a Argentina. Creo que hay que hacer un partido muy bueno en todos los aspectos. Siempre hay posibilidades. Por ejemplo, Costa Rica hizo un gran partido contra Brasil. Lo complica. Perú tiene que jugar su última chance y creo que tenemos jugadores que pueden hacer un gran partido y buscar un excelente resultado. Hay que confiar. Eso es así, es un proceso que está arrancando. Ya los partidos son de un nivel muy alto, muy exigente. Desde que el profesor Fossati asumió el cargo, pasamos de rivales de nivel inferior a de un nivel mucho más alto, más exigente. Además, todo esto nos sirve para las Eliminatorias que es el principal objetivo del equipo, que se pueda remontar posiciones en la tabla”, manifestó Silvestri.

Para el entrenador el sistema del 3-5-2 se ha consolidado a nivel defensivo y a partir de ahí se puede pensar en dar el golpe ante la albiceleste, que no contaría con Lionel Messi y otros habituales titulares como adelantó Lionel Scaloni. Es más, Silvestri asegura que de no ser expulsado Araujo ante Canadá, se podría haber terminado el partido sin goles encajados, dejando sensaciones positivas pensando en lo que se viene a futuro. “Defensivamente el equipo se le ve bien, sólido. Creo que de no ser expulsado Araujo se hubiera mantenido el cero en el arco. Uno nunca sabe, pero si tengo esa sensación”, asegura. Es más, el técnico agrega que frente a los norteamericanos se construyeron jugadas en ataque, situación que no se observó en el estreno de la Copa América ni en los dos últimos amistosos internacionales. Precisamente, esta idea, esas formas se deben repetir ante Argentina.

“Perú apostaba mucho a las transiciones y buscaba amplitud con muchos cambios de orientación, tratando de encontrar a Polo y a López, pero no tenía mucho juego por dentro. Pero a partir de los 23 minutos todo esto cambia. Los que van afuera (extremos) comienzan a meter diagonales, empiezan a encontrarse con los interiores, con Quispe y con Peña. Así Perú ya maneja la pelota. Canadá baja mucho su ritmo de intensidad, pierde el control del medio y nosotros nos adueñamos del partido. De ahí hasta el final del primer tiempo, Perú fue dominador porque encontró la ventaja adentro y afuera. Además, Flores comenzó a recibir balones, se desprendió un poco más de Lapadula, que se quedó como un 9 convencional. ‘Orejas’ se recogió como un 10. Perú encontró ahí, con ese rombo en el medio (Cartagena, Quispe, Peña y Flores como enganche), una sociedad, mayor juego asociativo y debimos habernos ido con el marcador a favor”, puntualiza.

Carlos Silvestri agrega que a pesar de que la Bicolor se quedó con diez hombres, Jorge Fossati buscó hacerle daño en ataque a los canadienses con el ingreso de Byran Reyna minutos después de la roja a Miguel Araujo; sin embargo, cree también que el partido debió definirse en la primera etapa, cuando la selección peruana tuvo el control absoluto del partido. Es decir, la definición sigue siendo una tarea pendiente en la era Fossati y ante la selección argentina no se puede desaprovechar ninguna oportunidad si se quiere seguir en carrera en la Copa América.

“Cuando pasa una situación como la expulsión, siempre se busca generar un impacto a pesar de estar con uno menos. Por eso se da lo del doble cambio. La entrada de Santamaría era reforzar esa la línea de tres y Bryan Reyna para apostar las transiciones, el de defensa a ataque, de agarrar mal parado al rival porque es muy rápido, muy hábil, pero no se pudo encontrar esa acción. De repente Grimaldo pudo de repente enganchado mucho mejor, pero se notó que Perú apostaba por la contra. Pero también el partido se pudo definir en ese lapso del primer tiempo que dominamos. Tuvimos ahí una llegada con una definición de Lapadula, con Piero Quispe, que Flores arrastra muy bien las marcas. Bueno el arquero también atajó bastante bien, tuvo tres o cuatro atajadas de mucho mérito. Falta ajustar detalles en la definición”, señala.

Silvestri también se refirió a los casos de Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero, quienes ingresaron frente a Canadá y que tuvieron buenos momentos, dejando claro que todavía están vigentes. No obstante, el extécnico de la Sub 17 de Perú, que tuvo en esa categoría a Joa Grimaldo, apunta a que ya se debe dar el recambio, de llevar a los más jóvenes al nivel de Cueva, Carrillo y Guerrero a través de más minutos en partidos de alto nivel, como el que se dará ante la albiceleste.

“Cueva y Carrillo trataron de desequilibrar. A mí me gustó mucho Guerrero. Lo vi muy bien, pivoteó muchas pelotas, cuidó la pelota, jugamos mucho al segundo balón con Guerrero. Creo que el oficio de él se nota a este nivel, yo lo vi destacar. Carrillo tuvo apariciones muy buenas, especialmente cuando ingresó. Las primeras acciones fueron más decisivas, pues cambió el ritmo. Cueva tuvo la ocasión del empate, pero la sacó el arquero. Creo que son jugadores que todavía tienen vigencia. Son tres jugadores reconocidos, pero el tema es obviamente el recambio. Se debe tener jugadores al mismo nivel de los que entraron porque son jugadores que ya han dado mucho por la selección, siguen dándolo, pero necesitamos que los más jóvenes estén al mismo nivel de los que ya están dejando el equipo. Hay que tratar de llevarlos a ese nivel a los nuevos valores y la única manera es dándole minutos en estos partidos de alta competencia, que agarren mayor experiencia, esa vivencia que te dan los encuentros, que estén predispuestos a responder a la máxima exigencia. Por ejemplo, Grimaldo, Reyna, Quispe son jugadores que creo que más adelante van a representarnos continuamente”, finaliza.