“En Perú no encuentran una generación como la de los ‘Cuatro fantásticos’”: El mundialista Waldo Ponce calienta la previa del Perú-Chile

Waldo Ponce fue un zaguero mundialista con Chile. Atento en la marca, muchas veces anticipaba, no se complicaba y hacía la jugada simple. Además, era rápido para cortar a los delanteros. Así se le recuerda a Ponce, quienes lo vimos jugar.

Hoy como comentarista de deportes en una radio de Chile llamada Futuro, Waldo hace un alto a sus actividades para charlar con El Comercio sobre lo que será el duelo amistoso entre Chile vs. Perú en el campo de Audax Italiano.

¿Cómo se vive allá en Chile la expectativa por el duelo ante Perú?

Sí, claro, se juega en Santiago de Chile, en el estadio Bicentenario de la Florida, de Audax Italiano. Quizás no hay tanta expectativa pese a que juega la selección, por todo lo que pasó este último tiempo, que Chile no clasificó. Se busca con este amistoso frente a Perú de darle oportunidad a los jugadores jóvenes que están saliendo en este último tiempo.

Tanto Perú como Chile la andan pasando mal, ¿cree que es por este recambio generacional?

Sí, puede ser uno de los factores, por lo menos acá en Chile es eso. En Perú no encuentran una generación como la de los “Cuatro Fantásticos” que le dio mucho al Perú en el último tiempo con Gareca que llegaron a un Mundial. Con Chile pasa lo mismo, encontrar ese cambio de generación, ya que nuestra generación dorada entregó todo lo que tenía entregar y lamentablemente no se encontró ese recambio que tenía que suceder. De acuerdo a la última fecha Clasificatoria, a lo mejor, si hubieran tenido un buen rendimiento, las dos selecciones hubieramos tenido chance de clasificar. Chile las dos últimas fechas ya estaba eliminado, entonces no sé, me costaría decirte quien llega mejor a este partido.

Pero los clásicos se juegan a muerte, ¿imagino que Chile irá con todo para hacer respetar su localía?

Este partido tanto por lo menos para nosotros, yo creo que también para ustedes es un partido importante, independientemente de la posición de la tabla o si estamos clasificados al Mundial o no, siempre son un clásico para ambos países y nadie lo va a querer perder. Chile si mantiene algunos jugadores en cuanto a la base y que estuvieron en la Eliminatoria, pero este partido es para intentar buscar ese recambio necesario que debemos tener. Este partido no se va a desarrollar, ya que se gestionó a la rápida, por eso se juega en el estadio que se jugará, por eso no hay mucho ánimo de la gente, porque esta fecha FIFA, Chile no lo iba a ocupar. Entonces, yo siento que este partido salió rápido, por eso se organizó así, pero ya en la cancha, el futbolista sale con la convicción de hacer un buen partido.

Perú visitará a Chile por la fecha FIFA de octubre. (Foto: La Bicolor)

¿Se sabe quién va a ser el próximo técnico de Chile?

Todavía no se sabe. Una de las opciones era Nicolás Cordóva, que ha dirigido la sub-20 en el Mundial. Ha sido compañero mio en la selección y ahora está a cargo de la jefatura de las divisiones menores de Chile. Asumió la responsabilidad de dirigir a Chile en el Mundial, sonó fuerte para dirigir a la selección adulta antes del Mundial, pero ahora decayó un poco esa posibilidad. Aún no hay nada claro.

¿Por qué a Gareca le fue mal dirigiendo a Chile?

No sé, es difícil encontrar explicación a lo que le pasó al profesor Ricardo Gareca. Gareca fue mi técnico en Vélez y salí campeón con él. Ricardo es una persona capaz y experiencia, pero quizás eso no cuenta para poder dirigir una selección. Había tantas cosas, incapacidad dirigencial, la calidad de jugadores, tuvo que recorrer a Arturo Vidal que ya estaba retirado de la selección. Yo creo que eso mermo en el rendimiento y la mala fortuna que tuvo Gareca aquí en Chile.

¿Qué delantero peruano fue difícil de marcar para ti cuando enfrentaste a la bicolor?

Este partido para ustedes y nosotros es importante, acá en Chile se toma como un clásico. A mí me tocó enfrentar a los cuatro fantasticos como Vargas, Pizarro, Guerrero y Farfán, quienes fueron grandes jugadores.

Waldo Ponce marcando a Claudio Pizarro / MARTIN BERNETTI

¿Pero de los cuatro que mencionas quién era el más pesado para marcar?

Guerrero era difícil. Todavía lo es. El otro día cuando enfrentó a la U de Chile con Alianza, se notó su experiencia, aguanta bien la pelota, lucha, es molestoso y te pega. Guerrero es un delantero fuerte y todavía tiene calidad. Él más difíci que me tocó marcar fue Guerrero.

