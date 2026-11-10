icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Renato Tapia. (Foto: AFP)
Renato Tapia. (Foto: AFP)
Por José Antonio Bragayrac

Casi 10 meses después de su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección peruana, Mano Menezes se animó a hablar de los que no están. El brasileño cambió drásticamente la orientación de su discurso, que hasta septiembre último se escudaba en el “no voy a hablar de jugadores que no están con nosotros en este momento”, para hoy adaptarlo a uno más flexible, más dispuesto a dar explicaciones.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?