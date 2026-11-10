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Al cierre de su primer año como cabeza de la Bicolor, en una fase que él mismo la define como de prueba, donde su prioridad es “ver jugadores”, la selección peruana no ha logrado dar evidencias de mejora: los resultados han sido esquivos, aún es difícil hallar automatismos que delaten un estilo, una forma de juego que hilvane “identidad” y el universo de jugadores sigue siendo casi, casi el mismo. No hubo apariciones que ilusionen, no se recuperó a ningún jugador trascendental de la anterior etapa y la estadística nos sigue diciendo que la selección ha rejuvenecido tanto como triunfos sumó este equipo: poquito.

Es en ese contexto que finalmente Mano Menezes decidió hablar de los que no están. Ahí es que el nombre de Renato Tapia asoma como una pregunta obvia, incómoda, fastidiosa. ¿Por qué el mediocampista de mayor experiencia, jerarquía y relevancia no juega en un equipo al que le sobrepasan las carencia?

En junio de este año, previo al triunfo sobre Haití -la única victoria en la etapa Menezes- y la derrota frente a España, Mano fue enérgico en conferencia de prensa sobre el caso Tapia. “A mí nadie me hace la lista de convocatorias. A mí nadie me ha combinado o me ha prohibido convocar algún jugador. Los que están aquí son los jugadores de un universo que quiero ver”, declaró para el periodista César Vivar en el programa de YouTube Al Ángulo.

La relación entre Renato Tapia y la FPF se quebró en junio de 2024, cuando el volante quedó fuera de la Copa América por no contar con un seguro que lo protegiera ante una posible lesión, justo cuando su contrato con el Celta de Vigo estaba próximo a vencer. El futbolista responsabilizó a la dirigencia de Agustín Lozano por no encontrar una solución a tiempo. Desde entonces, la distancia con la Federación fue creciendo y sus críticas dejaron de limitarse a aquel episodio.

En enero de 2026, Tapia volvió a cuestionar el manejo de la FPF y denunció que se había utilizado su nombre para atribuirle pedidos sobre decisiones deportivas. También reveló que algunos seleccionados habían evaluado dejar la selección como señal de protesta. Freddy Ames, directivo federativo, le respondió pidiéndole mayor gratitud. El conflicto dejó una relación deteriorada entre el mediocampista y la dirigencia, aunque Tapia nunca anunció un retiro de la selección.

El acercamiento, sin embargo, ha vuelto a darse en los últimos meses por iniciativa del comando técnico de Mano. La disposición -o necesidad- de acercarse se ha incrementando con cada mal resultado que ha tenido la Bicolor este año.

Tapia fue titular en el primer desafío de la selección peruana rumbo a Qatar 2022. (Foto: AFP) / NORBERTO DUARTE

El nombre de Tapia volvió a hacer ruido en la FPF y una posible convocatoria para el amistoso ante Bolivia comenzó a desplegarse como rumor. A fines de octubre, Jean Ferrari hizo público el gusto de la federación por volver a tener a Tapia entre los convocados. Su comentario, como todo lo que sucede en Videna, no fue una frase gratuita: “A mí sí me gustaría”, dijo el gerente general de fútbol al ser consultado sobre una eventual vuelta de Tapia a la selección.

Por supuesto, de inmediato puso el parche: “Es un tema que maneja puntualmente Mano Menezes. En esos temas no quiero entrar a adelantarme. Lo mejor sería que lo comunique el profesor en su momento. Es un tema de manejo como él sabe hacerlo. Es un entrenador top y tiene esa clase de acercamientos”.

Allanado el camino, Mano Menezes por fin se animó a hablar de los que no están con mayor calma y disposición, casi como buscando generar mayor expectativa en medio de un escenario que se describe inmejorablemente con una frase suya: “Tenemos que escoger rivales que nos permitan ganar”.

¿El resultado? Jugar en Matute ante Bolivia.

El plan Tapia

“A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros”, confesó Mano Menezes en su última conferencia de prensa. Añadió -o aclaró- que entonces el mediocampista será evaluado y tomado en cuenta según su presente futbolístico de entonces.

“Nuevos jugadores para dar minutos y puedan ser el futuro. Y habría una segunda etapa, cuando unamos a los jugadores que se afirmaron de la primera etapa con algunos que tienen pasado por la selección; ahí está Renato Tapia”, explicó.

¿Qué se sabe de este “plan reconciliación” que lidera Mano Menezes? Primero, que desde la FPF no se entiende el acercamiento como una búsqueda de reconciliación. Es visto, más bien, como una intención válida del comando técnico de tender puentes con un jugador al que consideran importante por experiencia-trayectoria-jerarquía y trascendencia dentro del camerino. Como se ha hecho, por ejemplo, con Christian Cueva o Kevin Quevedo. Gestionar el escenario propicio para que un valor trascendente pueda ser considerado en el universo de convocables.

El volante peruano Renato Tapia salta con el brasileño Fred para ganar un balón en el juego aéreo durante el Perú vs. Brasil por la semifinal de la Copa América 2021. (Foto: AFP) / CARL DE SOUZA

El acercamiento con Tapia no es reciente. Hay intenciones positivas de ambas partes y existe la posibilidad de que se concrete una reunión personal entre Mano y Tapia a fines de año, como parte de una gira del seleccionador para reunirse con varios jugadores o como una visita puntual al futbolista.

Mano ya reveló la intención y hasta la fecha. Se espera que Tapia sea tomado en cuenta para los amistosos de marzo del 2027. Entre las carencias evidentes, los malos resultados y el reducido universo de convocables, desde la FPF entienden que la presencia de Tapia en la selección puede sumar hacia el objetivo: conformar un equipo base para el inicio de las Eliminatorias a fines del próximo año.

¿Y las controversias y desencuentros? El compromiso es fijarse en lo estrictamente deportivo, sumar esfuerzos. Tapia ya tiene 31 años, llegará al inicio de las Eliminatorias con 32 años. Entiende muy bien que se juega los descuentos en la posibilidad de volver a la selección.

¿Y el equipo? Lo quiere. “Queremos crecer, estos partidos ayudan bastante. Para estar en la Selección tenemos que estar en buen nivel. Es un líder en el mediocampo, tiene mucha presencia”, ha dicho Pedro Gallese sobre Tapia. Queda claro que existe una sintonía -necesidad- plena que apunta a la vuelta del ‘Capitán del futuro’.

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