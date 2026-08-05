Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 ya quedó atrás, pero para la selección peruana el camino recién empieza. Sin margen para improvisaciones y con el objetivo de llegar competitiva al nuevo proceso eliminatorio, la Federación Peruana de Fútbol confirmó una serie de cuatro amistosos que reflejan con claridad la idea de trabajo de Mano Menezes: enfrentar a los mejores para acelerar el crecimiento del equipo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.