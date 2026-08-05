Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, en una gira íntegramente desarrollada en Norteamérica. El calendario quedó definido de la siguiente manera: el 26 de septiembre frente a Estados Unidos en Orlando, el 29 contra México en Nueva Jersey, el 3 de octubre ante Canadá en Montreal y el 6 de octubre frente a Colombia en Miami. Cuatro partidos en apenas diez días, todos ante selecciones que disputaron la última Copa del Mundo.

¡𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻! 🇵🇪🙌#LaBicolor iniciará una nueva gira de amistosos internacionales, un nuevo desafío para seguir creciendo y representar con orgullo a todo el Perú.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/jj6S64knJT — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 4, 2026

¿Por qué contra selecciones mundialistas?

No es una casualidad. Desde que asumió el cargo, Mano Menezes pidió que los amistosos dejaran de ser únicamente partidos para sumar minutos y pasaran a convertirse en verdaderos exámenes competitivos. La intención es que Perú llegue a las Eliminatorias habiendo enfrentado contextos similares a los que encontrará cuando empiece la lucha por un cupo al Mundial 2030.

La propia Federación lo explicó tras oficializar la gira. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, resumió el objetivo del proyecto en una reciente entrevista con “RPP Deportes”: “Hacemos los partidos amistosos con rivales de jerarquía para medir el rendimiento y exponer a nuestros deportistas a que mejoren, maduren e intenten llegar en las mejores condiciones a las Eliminatorias”. Una declaración que termina por confirmar el cambio de enfoque respecto a procesos anteriores.

¡𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀! 🇵🇪



Mano Menezes continúa su recorrido por los clubes de la Liga1. Esta semana visitó ADT de Tarma, donde fue recibido por el profesor Francisco Usúcar.



Su próximo destino será Sport Huancayo.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/uk2mmPrxBa — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 21, 2026

El plan comenzó a gestarse incluso durante la Copa del Mundo. Mientras las mejores selecciones competían en Norteamérica, la FPF avanzaba en las negociaciones para cerrar enfrentamientos que representaran un salto de calidad. El primer acuerdo fue Canadá, una selección que volvió a demostrar crecimiento en el Mundial como anfitriona y alcanzó los octavos de final. Luego se cerraron Estados Unidos, México y Colombia, tres rivales habituales en grandes torneos internacionales.

La elección tampoco responde únicamente al prestigio de los adversarios. Todos presentan características distintas. Estados Unidos destaca por su intensidad física y velocidad en las transiciones; México mantiene una identidad basada en la posesión y el dinamismo; Canadá combina potencia y presión alta; mientras que Colombia representa una prueba cercana a la realidad sudamericana que Perú encontrará en las Eliminatorias.

Ese abanico permitirá al comando técnico evaluar diferentes escenarios tácticos en un corto periodo de tiempo. Mano busca que su selección aprenda a competir contra estilos diversos sin perder una identidad propia, una de las tareas pendientes desde el recambio generacional iniciado tras la salida de Ricardo Gareca.

Además, la gira servirá para consolidar la base del equipo. En sus primeros cuatro partidos al mando, el entrenador brasileño dejó señales claras sobre los futbolistas que considera prioritarios. Pedro Gallese continúa como líder desde el arco; Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López y Erick Noriega aparecen como piezas importantes en defensa; mientras que André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez y Alex Valera han tenido protagonismo en ataque.

Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)

Precisamente Vélez se convirtió en una de las grandes apariciones del nuevo ciclo. Tras nacionalizarse, debutó frente a Senegal y luego anotó un doblete ante Honduras. También marcó contra Haití y España, convirtiéndose en el futbolista más determinante de esta primera etapa bajo la conducción de Mano Menezes.

En paralelo, también habrá espacio para observar posibles regresos. Gianluca Lapadula, ahora en Universitario buscando continuidad, aspira a recuperar su mejor nivel físico para volver a ser considerado. Joao Grimaldo, ausente por lesión en la última convocatoria, también apunta a reaparecer si completa su recuperación. Ambos podrían aportar variantes en un grupo que todavía busca consolidar alternativas ofensivas.

Los resultados, por ahora, han sido secundarios dentro del proceso. Perú perdió frente a Senegal y España, empató con Honduras y consiguió su primer triunfo ante Haití. Sin embargo, el cuerpo técnico considera que la experiencia adquirida enfrentando selecciones de alto nivel vale más que una serie de victorias frente a rivales de menor exigencia.

La gira norteamericana representa, además, una oportunidad logística importante. Disputar los cuatro encuentros en Estados Unidos y Canadá permitirá reducir tiempos de traslado, optimizar la preparación física y aprovechar al máximo una fecha FIFA extensa. En la práctica, será una concentración larga que servirá para fortalecer automatismos y afianzar la convivencia del grupo.

El verdadero desafío comenzará cuando las Eliminatorias abran un nuevo ciclo para el fútbol peruano. Pero antes de ese momento habrá cuatro pruebas que ofrecerán respuestas sobre el nivel real del equipo. Mano Menezes ya eligió el camino: crecer enfrentando a los mejores, aunque el riesgo de perder sea mayor. En una selección que necesita recuperar competitividad internacional, quizás sea precisamente esa la decisión más importante de todas.

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