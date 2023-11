El jueves 16 de noviembre, la Bicolor viajará a la altura de La Paz (3600 m.s.n.m.) para enfrentar a Bolivia. Luego (21/11) recibirá a Venezuela en Lima. Ambos duelos son cruciales para el equipo de todos. No solo por la necesidad de sumar el primer triunfo en las Eliminatorias, sino por la posición en la tabla. Perú marcha noveno con una sola unidad, detrás está justamente el cuadro altiplánico sin haber sumado ningún punto y con nuevo técnico: el brasileño Antonio Zago. Ganarles en su casa, por primera vez en unas Eliminatorias, significaría subir escalones pero también dejar atrás un rival que en estos momentos es directo.

Luego vendrá Venezuela. La Vinotinto sorpresivamente marcha en el cuarto puesto por siete puntos. Logró, por ejemplo, empatarle a Brasil en su casa. Un hecho histórico. De vencer al elenco caribeño, la Blanquirroja acortará espacios. Aunque, claro, primero es el encuentro en La Paz. Y la intención en la Videna no es otra que retornar con tres puntos. O uno en el peor de los casos. Ya lo dijo el propio Juan Reynoso: “La intención es los seis puntos ante Bolivia y Venezuela”.

/ Quilca León Marco Antonio

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Bolivia se enfrentan en un partido decisivo en el que a ambos les urge ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

EL PLAN PARA GANAR EN LA PAZ

En un principio se pensó hacer una aclimatación en alguna ciudad de altura para ir a La Paz. Pero la decisión se declinó por el poco tiempo que hay entre el final de temporada en la Liga 1 (acabó el último miércoles 8 de noviembre tras la final en Matute) y el partido (16/11); es decir, apenas una semana. Además que los jugadores del extranjero recién llegarán la próxima semana tras disputar los partidos de sus respectivos equipos.

Como dato está que la capital boliviana es una sede donde la selección se vio obligada a cambios de último momento. Le pasó en 2016 a Ricardo Gareca: pese a que trabajó 10 días en el Cusco, al llegar a La Paz la altura hizo estragos y Yoshimar Yotún no estuvo disponible por problemas de salud. En 2012 ocurrió con Sergio Markarián: el DT uruguayo también hizo un microciclo de diez días en el Cusco, pero tuvo que definir el once titular el mismo día del partido porque algunos jugadores no rindieron como lo hacían en la ciudad incaica.

Lo decidido por Juan Reynoso esta vez será diferente. “No va a haber aclimatación. Viajamos la noche previa para llegar a cenar y descansar. Es el plan que tenemos de cara al partido contra Bolivia”, fueron las palabras del técnico hace una semana.

Eso sí, durante las últimas semanas ha venido trabajando con jugadores del medio local, entre los que resaltan ocho nombres de Melgar de Arequipa, acostumbrados a competir por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y aquí es donde entran dos nombres claves: Edison Flores y Piero Quispe. Además, en la lista final de convocados, el entrenador llamó a seis jugadores que en sus clubes juegan en altura: Caceda, Arias y Tandazo de Melgar, Aquino de Santos Laguna de México, Paolo Guerrero de LDU de Quito, y Santiago Ormeño de FC Juárez de México que también jugó en Real Garcilaso en 2020.

🗒️ 𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚



Anunciamos a los futbolistas convocados de #LaBicolor 🇵🇪 para la fecha doble de Clasificatorias ante @laverde_fbf 🇧🇴 y @SeleVinotinto 🇻🇪.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/sNW8qRxbzN — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 13, 2023

¿Cómo usaría Reynoso a Flores y Quispe?

“A Pierito hay que llevarlo de a pocos”. Las palabras del técnico Juan Reynoso, tras la derrota ante Argentina en la última fecha de las Eliminatorias, causaron polémica porque Quispe tiene 22 años y ya demostró que es Piero. Fue elegido el mejor jugador del Clausura y no le pesó para nada pisar la pelota en las finales, mostrársela a Carlos Zambrano y toda su jerarquía, mucho menos se amilanó ante las constantes patadas que recibió.

El volante crema también ha demostrado que puede ser útil en la altura. El pasado 21 de octubre, la ‘U’ rescató un valioso empate en el Cusco ante Cusco FC y Piero fue el mejor de su equipo con 44 de 49 pases precisos, tres regates completados, nueve duelos ganados. De hecho, recibió un puntaje de 8.0 por la web especializada SofaScore, su nivel más alto en los últimos cinco partidos.

“Sabemos que es un jugador que la altura no le pesó y corrió. Es un muchacho que para mí ya está listo. Sus números son bastante buenos, tiene impronta, personalidad, pide la pelota y, si tiene que hacer sacrificios atrás, lo hace gustoso”, destacó hace unos días el técnico Juan Reynoso sobre el volante.

En ese mismo partido, Edison Flores jugó, al igual que Quispe, todo el partido y remató tres veces a portería. Corrió, peleó y tuvo resto físico para saber qué hacer con el balón. Para SofaScore, el ‘Oreja’ fue calificado con un puntaje de 7.5.

Si Juan Reynoso decide usar a ambos jugadores merengues, que vienen con la moral al tope tras conseguir el título nacional, Perú podría pararse con el conocido 4-2-3-1 en Bolivia como lo hizo en las dos anteriores visitas frente a Paraguay y Chile: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, López; Aquino, Yotún, Carrillo, Quispe, Flores; Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula.

/ Quilca León Marco Antonio

“Yo me sentí muy cómodo en la altura y ya no tengo ningún problema con el tobillo. Estoy listo para lo que me pidan en la cancha” , dijo el ‘Bambino’ en una entrevista con el diario Depor. El ítalo-peruano está convocado por Reynoso y podría tener minutos en La Paz luego de superar la lesión al tobillo derecho.

Flores podría ser usado como volante por izquierda y Quispe cerraría el triángulo en el medio junto a Aquino y Yotún. La movilidad de Edison, además de su inteligencia para pisar el área rival, ayudaría a la Bicolor. Y la posesión de balón estaría asegurada con Piero.

En el 4-4-2 que usó frente a Brasil o en el 4-4-1-1 que utilizó contra Argentina, el que tiene más chances de entrar en el once titular es Edison. El ‘Oreja’ ha jugado en la ‘U’ como segundo delantero acompañando a Alex Valera. En La Paz podría estar al lado de Lapadula o Paolo, ganando el segundo balón o aprovechando los espacios. Es muy probable que si el técnico decide optar por un sistema similar, tiene varios jugadores para un mismo puesto que ayudan a elegir al que mejor esté en los entrenamientos.

/ Quilca León Marco Antonio