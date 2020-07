Que Renato Tapia haya firmado por Celta, que Luis Abram tenga opciones en la Liga española, e incluso que Jefferson Farfán busque equipo en Europa, son más que buenas noticias para la selección peruana. En medio de un fútbol nacional acostumbrado a repatriar hombres -en este 2020 hasta diez nacionales regresaron al torneo local-, que algunas de nuestras figuras se mantengan fuera es siempre algo positivo, pese a que el mercado de pases se encuentre en una etapa de caída en tiempos de pandemia.

Que el mercado de pases se haya visto alterado por el coronavirus -el valor de las grandes estrellas ha caído más del 20% según el CIES Observatory-, puede ser perjudicial también para los futbolistas nacionales, aunque siempre dependerá de las opciones que manejen. “Debido a esta crisis cae el valor del jugador, también disminuye el presupuesto del club”, explica el representante peruano Carlos Gonzales, y Óscar Balbuena, también agente nacional, considera que eso es malo para los nacionales porque “los que pagan los platos rotos son quienes están abajo en la pirámide”, y en ella están los peruanos.

LUIS ABRAM, EL MÁS VALORIZADO

Abram se ha consolidado en el titularato de la selección peruana. (Foto: AFP)

Según el portal alemán Transfermarkt, especializado en calcular los pases de los jugadores, es Luis Abram el peruano con mejor precio en el mercado con un valor de 6.8 millones de euros, cuando a inicios de año superó los 8 millones. Esta cifra es alta para lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado local, pero es apenas el 10% de lo que vale un jugador del top 50 del mundo.

Sin embargo, el actual valor del defensor es casi el triple de lo que hasta hoy es la venta más cara en el fútbol nacional como lo es el pase de Kluiverth Aguilar de Alianza al Manchester City por 2.5 millones, y muy cerca del top 5 de las ventas más caras de algún futbolista peruano, que lidera Juan Vargas con los 12 millones que la Fiorentina pagó al Catania por tenerlo en sus filas en el 2008.

Futbolista Club que lo vendió Al club que llegó Valor de pase Juan Vargas Catania Fiorentina 12 millones de euros J. Farfán PSV Schalke 10 millones de euros C. Pizarro Bremen Bayern 8,2 millones de euros C. Cueva Sao Paulo Krasnodar 8 millones de euros J. Farfán Schalke Al -Jazira 7 millones de euros C. Cueva Krasnodar Santos 7 millones de euros

El mercado de pases actual se ha visto condicionado por la crisis económica de los clubes, pero también ha abierto la puerta a jugadores como Renato Tapia, quien llegó libre al Celta -no renovó con el Feyenoord-, y como Jefferson Farfán, quien buscará un nuevo equipo sin la restricción de los trámites con el Lokomotiv, que anunció que no le iba a renovar. “Los jugadores que queden libres son los más atractivos, pero son casos excepcionales”, explica Gonzales. “Lo de Tapia no es común”, insiste.

Sin embargo, la apuesta por un jugador libre hace que los clubes no los consideren como una inversión, por lo que si no destacan desde el primer momento, puede ser una pieza de fácil recambio.

“El fútbol peruano se ha revalorizado de manera tenue, pero para los jugadores de la selección, no para los que están en el fútbol peruano”, nos dice Balbuena. Y claro, casos como el de Abram, Tapia o Yotún ejemplifican lo primero y lo que pasó con Kevin Quevedo -quien se fue libre a Goias tras dejar Alianza-, lo segundo.

Nadie ha escapado de esta crisis, aunque en la selección peruana los nombres de los más valorizados siguen siendo los mismos: Abram, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Cristian Benavente, Paolo Guerrero, según Transfermarket. El éxito deportivo también se mide en estas cotizaciones y ahí casos como el de Luis Advíncula, Christian Cueva y otros también se han visto perjudicados.

Futbolista Valor final 2019 Valor actual Luis Abram - Vélez (Argentina) 8,5 6,8 A. Carrillo - Al Hilal (Arabia) 8 6,5 R. Ruidíaz - Seattle (MLS) 6,5 5,2 E. Flores - DC United (MLS) 4 3,2 C. Benavente - Pyramids (Egipto) 4 3,2 P. Aquino - León (México) 1,2 3 Y. Yotún - Cruz Azul (México) 3,5 2,8 Según Tranfermarket En millones de euros

Actualmente no tenemos a jugadores en las ligas top de Europa, el mercado donde todo el mundo te puede seguir. Miguel Trauco, por ejemplo, está en el Saint-Étienne, pero ayer no jugó la final de la Copa Francia ante el PSG. En campo estuvieron, según un estudio realizado por la consultora KPMG los dos jugadores más valorizados del mundo: Mbappé (188 millones) y Neymar (149), aún cuando ambos han perdido mucho de su valor por la pandemia, alrededor de 35 millones en el primero y de 25 en el segundo.

Con la llegada de Tapia al Celta, Perú tendrá un nuevo representante peruano en una liga top, junto al ascendido Jean Pierre Rhyner en el Cádiz. También están Gustavo Dulanto en Portugal, Sergio Peña y Miguel Araujo en Holanda, entre las ligas destacadas de Europa. Un universo muy pequeño para una selección mundiaslista. Las opciones nacionales pasan por la MLS, donde militan siete jugadores, México y el fútbol de Argentina y Brasil. En el ‘Viejo Continente’ se dejó de hablar del Perú como país exportador.

