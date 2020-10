Conforme a los criterios de Saber más

Duro reto. La selección peruana será local ante la poderosa Brasil este martes en la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. Con nueve partidos seguidos sin perder, cuatro de ellos se han logrado como local, que de sumar ante Brasil llegar a cinco, consolidándose como la tercera mejor en procesos clasificatorios. Eso sí, lejos aún de los diez encuentros consecutivos sin derrotas en casa, que sucedió dos veces, entre 1969 a 1985 y 1993 hasta el año 2000.

Ricardo Gareca sabe que tiene un duro reto, pero bajo su mando muchas cosas han sido posible. Esta marca suma todos los partidos jugados en Lima hace tres años. En medio de la incertidumbre por los desastres naturales al norte del país, la Bicolor derrotó 2-1 a Uruguay gracias a los goles de Paolo Guerrero y Edison Flores. Cinco meses después, Bolivia complicó en el Estadio Monumental, aún así los superamos por el mismo marcador con dos buenos tantos de Christian Cueva y, otra vez, ‘Orejas’.

Un empate contra Colombia el 10 de octubre de 2017 nos envió al repechaje. El arquero David Ospina tocó el balón con la mano y lo introdujo a su arco tras un tiro libre indirecto de Paolo Guerrero, consiguiendo el milagro peruano. Esperamos hasta el 15 de noviembre para conseguir el pase, al derrotar 2-0 a Nueva Zelanda. Jefferson Farfán y Christian Ramos marcaron en aquella inolvidable noche.

Selección peruana se prepara para enfrentar a Brasil

Ante los oceánicos fue nuestro cuarto partido seguido sin perder como locales en Eliminatorias, algo que ya había sucedido entre 2012 y 2013, con Sergio Markarián, y 2015 a 2016 con el ‘Tigre’ Gareca. De no perder ante Brasil, será la tercera en la lista, solo superada por dos de diez choques y una de nueve. La Canarinha es el último rival que nos ganó en Lima, el 15 de noviembre de 2016. En cinco años al mando del argentino, solo perdimos dos veces en casa por Eliminatorias, agregando una derrota ante Chile.

La selección peruana tuvo una hasta envidiable secuencia de diez partidos invicto entre 1969 a 1985. Es decir, no perdimos en Lima durante cinco Eliminatorias, cuatro de estas no recibimos goles en contra. Desde el proceso hacia México 1970, pasando por Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982 y México 1986, donde, de manera inesperada, Venezuela nos anotó en el Nacional. No sufríamos un tanto del rival desde Uruguay en 1965. En tres clasificamos a la Copa del Mundo.

Un gol de 'Perico' León ante Argentina dio inicio a la mejor racha de Perú en casa por Eliminatorias. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)





Yoshimar Yotún respalda a Raúl Ruidiaz ante las críticas

En ese lapso, Perú ganó ocho partidos, el último a Argentina con Diego Maradona, y empató dos. Chile puso fin al invicto a la vez que nos dejó sin chances de ir al segundo Mundial mexicano. Nuestro mejor resultado fue un contundente 4-0 contra Ecuador en 1977. No está de más resaltar que la Bicolor fue dirigida por seis entrenadores distintos, con un máximo de dos choques. En esa época, las Eliminatorias eran más cortas y divididas en grupos.

Recién en 1996, la clasificación se jugó bajo el formato todos contra todos, ampliando hasta a nueve las veces que debíamos jugar de local. Justo en nuestro último partido con el anterior sistema, igualdad a dos goles contra Paraguay en 1993, empezó la segunda racha de diez partidos seguidos sin perder de locales. Se logró al quedar invicto en todo el proceso a Francia 1998 y el debut a Corea-Japón 2002. Brasil impidió que se ampliara. En ninguna llegamos al Mundial.

Pese a ser una de sus peores épocas, Perú se mantuvo invicto en nueve partidos de local entre 2004 a 2008. Paulo Autuori, Freddy Ternero y José del Solar, no muy bien recordados por los hinchas, mantuvieron un largo tiempo sin caer en Lima y Tacna, en donde jugamos uno de esos partidos. Otra vez, Chile impidió que se amplíe la cifra. Ricardo Gareca está a seis de superar el récord, es decir, no debe perder ante Brasil y Argentina (2020), Venezuela, Colombia, Uruguay y Chile, en octubre de 2021. ¿Será posible?

- RACHA ACTUAL: CUATRO PARTIDOS SEGUIDOS SIN PERDER -

Partido Fecha Estadio Perú 2-1 Uruguay 28/03/2017 Nacional - Lima Perú 2-1 Bolivia 31/08/2017 Monumental - Lima Perú 1-1 Colombia 10/10/2017 Nacional - Lima Perú 2-0 Nueva Zelanda 15/11/2017 Nacional - Lima

Edison Flores anotó el gol del triunfo ante Uruguay en marzo de 2017. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

- 10 PARTIDOS SEGUIDOS (PRIMERA VEZ) -

Partido Fecha Entrenador Perú 1-0 Argentina 03/08/1969 Didí Perú 3-0 Bolivia 17/08/1969 Didí Perú 2-0 Chile 29/04/1973 Roberto Scarone Perú 4-0 Ecuador 12/03/1977 Marcos Calderón Perú 2-0 Chile 26/03/1977 Marcos Calderón Perú 2-0 Colombia 16/08/1981 Tim Perú 0-0 Uruguay 06/09/1981 Tim Perú 0-0 Colombia 09/06/1985 Moisés Barack Perú 4-1 Venezuela 16/06/1985 Roberto Chale Perú 1-0 Argentina 23/06/1985 Roberto Chale

Nunca antes ni después Perú estuvo tantas Eliminatorias seguidas sin perder en casa. (Foto: Archivo PrenSmart)

- 10 PARTIDOS SEGUIDOS (SEGUNDA VEZ) -

Partido Fecha Entrenador Perú 2-2 Paraguay 05/09/1993 Vladimir Popovic Perú 1-1 Colombia 02/06/1996 Juan C. Oblitas Perú 0-0 Argentina 07/07/1996 Juan C. Oblitas Perú 4-1 Venezuela 10/11/1996 Juan C. Oblitas Perú 2-1 Chile 12/01/1997 Juan C. Oblitas Perú 1-1 Ecuador 02/04/1997 Juan C. Oblitas Perú 2-1 Bolivia 06/07/1997 Juan C. Oblitas Perú 2-1 Uruguay 10/09/1997 Juan C. Oblitas Perú 1-0 Paraguay 16/11/1997 Juan C. Oblitas Perú 2-0 Paraguay 29/03/2000 Francisco Maturana

La Bicolor ganó su primer partido en casa en el nuevo siglo. (Foto: Archivo PrenSmart)

- 9 PARTIDOS SEGUIDOS -

Partido Fecha Entrenador Perú 2-1 Chile 17/11/2004 Paulo Autuori Perú 2-2 Ecuador 30/03/2005 Paulo Autuori Perú 0-0 Uruguay 07/06/2005 Freddy Ternero Perú 4-1 Bolivia 12/10/2005 Freddy Ternero Perú 0-0 Paraguay 13/10/2007 José del Solar Perú 1-1 Brasil 18/11/2007 José del Solar Perú 1-1 Colombia 14/06/2008 José del Solar Perú 1-0 Venezuela 06/09/2008 José del Solar Perú 1-1 Argentina 10/09/2008 José del Solar

La selección se mudó a Tacna en la última fecha de la Eliminatoria a Alemania 2006. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

