“Yo trabajo para jugar. Y sí, aunque sea difícil, vamos a luchar hasta el último”: Luis Ramos, la ambición del ‘9′ que debe reemplazar a Paolo y Lapadula

Las esperanzas, dependientes únicamente de las benditas matemáticas, son mínimas. Sin embargo, el discurso en la selección peruana se repite con convicción: pelear hasta el último minuto el milagro de alcanzar el repechaje al Mundial 2026 en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias.

El problema –o mejor dicho, la preocupación– es que esa convicción no se sostiene sobre una base muy sólida de fútbol. Ya es la última fecha doble y la Bicolor apenas da señales de una reacción luego de una Eliminatoria para el olvido en la que no supo sacar adelante partidos decisivos. Hoy, esta falta de contundencia exige resultados épicos como un triunfo el jueves ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, en Montevideo.

Peor aún, además de la urgente epopeya en tierras charrúas, para seguir con chances a la repesca, Perú depende de otros resultados: que Argentina le gane a Venezuela, que Colombia le gane a Bolivia y que Chile no gane frente a Brasil. Así de forzada es la última pizca de esperanza mundialista para el equipo de Óscar Ibáñez.

La selección peruana es penúltima de las Eliminatorias 2026. El cuadro peruano enfrenta a Uruguay. (Foto: FPF)

—Las deudas para la hazaña—

La hazaña requiere de elementos de élite. O por lo menos, exige un abanico amplio de variantes. Perú no las tiene y esta escasez es sobre todo más visible y angustiante en la posición de centrodelantero.

Para esta última fecha, Paolo Guerrero fue excluido por lesión, mientras que Gianluca Lapadula –sin regularidad de juego en Italia– tampoco fue convocado. Las esperanzas recaían en la vuelta de Alex Valera, goleador de Universitario. Sin embargo, el atacante se lesionó en el clásico ante Alianza Lima y fue desafectado. Es en este escenario que la Bicolor enfrentará los duelos ante Uruguay y Paraguay con un solo ‘9’: Luis Ramos.

El goleador del América de Cali de Colombia será la única opción en la posición sin opción de recambio, situación que no sucedió en Perú a lo largo de toda la Eliminatoria desde el 2023.

Sin embargo, el atacante de 24 años se siente capaz de cumplir la función y sacar adelante la fecha doble. “Me siento súper bien, en un buen momento en lo personal. Esto me llena de confianza para todo lo que viene y para seguir creciendo en mi carrera. Estoy muy feliz, es algo que estoy trabajando mucho para ayudar a mi selección”, dice Ramos en exclusiva a El Comercio.

“Siempre trabajo para jugar y me entreno para ser titular, pero son decisiones que toma el comando técnico. Yo estoy siempre a disposición”, añade.

Ramos sabe que el margen de error es mínimo. Perú podría decirle adiós al Mundial 2026 oficialmente en Montevideo. “Lo tomamos con mucha responsabilidad y vamos a luchar hasta el último”, afirma.

Por lo pronto, la delegación peruana llegó ayer a Montevideo, donde entrenará desde hoy con bastante anticipación al duelo con Uruguay. Perú se ubica en el penúltimo lugar de la clasificación con 12 puntos, dos unidades más que el colero Chile. Mientras que Bolivia es octavo con 17 unidades y el puesto de repechaje es ocupado por Venezuela con 18 puntos a falta de seis puntos en juego. En la fecha anterior, la Bicolor igualó ante Colombia y Ecuador, ambos por 0-0.

