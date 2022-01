El 1 de enero del 2022, Paolo Guerrero celebró su cumpleaños número 38 por todo lo alto con una fiesta a la que acudieron sus familiares y amigos cercanos, varios de ellos futbolistas de la selección peruana. La alegría fue tanta que el ‘Depredador’ se animó a soltar unos sorprendentes pasos de baile al lado de Yoshimar Yotún.

‘Yoshi’, de acuerdo a sus compañeros, es uno de los jugadores que mejor ritmo para el baile tiene y por ello se lució en la tarima con el ‘Depredador’.

El exfutbolista del Cruz Azul de México, que actualmente se encuentra de vacaciones, se subió al escenario y comenzó a moverse mientras una conocida orquesta de salsa tocaba. Paolo Guerrero, que también disfruta de sus días libres, lo observó, intercambiaron unas palabras y se sumó al baile.

Asimismo, también se conoció un video donde se ve a ‘PG9′ bailar junto a su pareja Alondra García Miró vestido de vaquero. Sin lugar a dudas, el ariete nacional tuvo una gran celebración.

Paolo Guerrero celebró con Yoshimar Yotún en su fiesta de cumpleaños | Video: Instagram.

Presente de Yoshimar Yotún

El zurdo no renovó contrato con Cruz Azul y hace algunos días regresó a Lima. El mediocampista viene entrenando en las instalaciones de la Videna de San Luis, pero como invitado. Es decir, no está afectado a las normas de conducta de un seleccionado. Por otro lado, todavía no se sabe dónde continuará su carrera, pero ofertas no le faltan.

Presente de Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ viene realizando sus trabajos de rehabilitación de la lesión en la rodilla que sufrió hace poco más de un año jugando por el Internacional de Porto Alegre. Su objetivo es llegar a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 en marzo con la selección peruana.

