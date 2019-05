Yoshimar Yotún sobre la Copa América: "Perú tiene muchas herramientas para llegar hasta la final" | VIDEO

En un evento en el que la marca deportiva que los viste les entregó los chimpunes que utilizarán en la Copa América Brasil 2019, Yoshimar Yotún y Renato Tapia hablaron sobre sus impresiones de cara a la participación de la selección peruana en el torneo continental. Ambos se mostraron confiados en lo que pueda hacer la Blanquirroja.

Renato Tapia

- Su presencia en la lista

"Nadie se siente fijo. Creo que todos estamos trabajando para un solo objetivo. Vamos a esperar la lista 23, con muchas ansias y nerviosismo".

- Perú en la Copa América

"Es un grupo muy duro y vamos a ver cómo nos desempeñamos. Esperamos llegar muy lejos. Estoy convencido de que este grupo puede lograr cosas muy grandes".

- Su presente en el Willem II

"Me he sentido muy bien. He tenido más continuidad y me va a ayudar a tener un mejor performance en la Copa América".



"Siempre la selección es una vitrina para llegar a un mejor equipo pero primero hay que pensar en lo colectivo y luego en lo individual".

Yoshimar Yotún

- La Copa América de Brasil

"Perú tiene muchas herramientas para llegar hasta la final. Creo que somos un equipo bastante bueno. Pero antes de eso, tenemos un grupo bastante complicado, aunque sabemos que estamos en la capacidad de quedar primeros o segundos".

- Su presencia en la lista de 23

"No hay nada seguro. Esto es decisión del profesor y soy solo un trabajador más de la selección que va a dar todo para estar en esa lista de 23".

- Su actualidad en México

"Estos meses han sido muy buenos. Me he adaptado rápido al estilo del entrenador y al ritmo de la liga de México".