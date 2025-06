El contrato de Ibáñez tiene fecha de caducidad establecida: septiembre, con el fin de las Eliminatorias 2026. Empezó en febrero. Y aunque aún hay cierta esperanza mundialista (Perú marcha noveno con diez puntos, a cinco del puesto de repechaje y con doce por jugar), el entrenador piensa, además de luchar por la clasificación, en dejar un legado, un trabajo que beneficie al fútbol peruano en un futuro cercano.

Óscar Ibáñez sobre la ausencia de Christian Cueva:

“Da gusto verlo, cómo trabaja”, nos dicen en la Videna con respecto a la labor del entrenador en estos meses al mando de la selección. El último fin de semana dio su segunda lista de 25 convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador, por la fecha 15 y 16, respectivamente. Y cumplió con su palabra: “Seguramente lo van a ver en la próxima convocatoria, no es que nos vamos a llenar de jugadores nuevos, pero sí hay chicos que creemos que tienen la posibilidad de mantener el nivel de competencia y ser una alternativa importante”.

Y no se trata solo de César Inga, el polifuncional defensor de Universitario que fue convocado por primera vez a la selección. En su primera convocatoria estuvieron Catriel Cabellos (20 años), Kenji Cabrera (22) y Kevin Quevedo (27), por ejemplo.

Pero detrás de la nómina están los ‘sparrings’, jóvenes del medio local al que Ibáñez busca darle mayor relevancia porque para el técnico ellos son parte del recambio generacional que se pide en la selección peruana.

La Selección Peruana sumó otro día más de entrenamiento en la Videna. (Foto: La Bicolor)

La importancia de los ‘sparrings’

No es una idea nueva. Ricardo Gareca, por ejemplo, llamaba a los jugadores de la Sub 20 en los primeros días de trabajo, cuando estaban algunos jugadores del medio local. Juan Reynoso, por su parte, creó el ‘Selectivo’ de la Liga 1: en su primera convocatoria llamó a 48 jugadores, de los cuales 27 eran los que se iban a preparar para los partidos y 21 eran futbolistas del medio local que iban a pelear por llenarle los ojos al entonces técnico.

Óscar Ibáñez trabajó con el ‘Tigre’ -y con Sergio Markarián- y si algo hizo a su regreso a la Videna, además de recuperar la armonía en el vestuario y la confianza de los referentes, fue tomar lo que se hizo bien antes, mejorarlo y ponerlo en práctica. Es ahí donde nace su idea de convocar a 14 ‘sparrings’ de la Liga 1 con la diferencia de que el entrenador busca darle mayor relevancia a su presencia y no solo llenar el vacío de los primeros días de entrenamiento.

Ibáñez busca que los ‘nuevos’ vivan la experiencia de una convocatoria, caminen los pasos de los habitualmente llamados, reciban consejos y sepan cómo es una fecha FIFA, además de darle visibilidad a futbolistas que en su mayoría son relegados en sus equipos porque en la Liga 1 se permite seis extranjeros (sin contar a los nacionalizados). Por eso no solo nominó a los Sub20, sino a jugadores del torneo local que él y su equipo de trabajo vienen siguiendo. Y sobre todo, con jugadores de equipos de provincia, con el objetivo de descentralizar su labor.

Selección peruana Los 14 'sparrings' convocados por Óscar Ibáñez 1.- D’ Alessandro Montenegro (ADT) 2-. Jussepi García (Alianza Lima) 3.- Mauricio Arrasco (Alianza Lima) 4.- Gilmar Paredes (Comerciantes Unidos) 5.- Pedro Díaz (Cusco FC) 6.- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) 7.- Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas) 8.- Jeferson Nolasco (Sport Boys) 9.- Sebastián Aranda (Sport Boys) 10.- Diego Otoya (Sport Boys) 11.- Piero Magallanes (Sport Huancayo) 12.- Favio Quiroz (Sporting Cristal) 13.- Jems Tenorio (Universitario) 14.- Freddy Oncoy (UTC)

“Hoy le decíamos a los muchachos que vinieron, chicos sparrings o invitados, no sé cómo llamarlos, pero son chicos que no están aquí de casualidad. Algunos han tenido ya paso por selecciones juveniles, otros están sobresaliendo, empezaron a encontrar su lugar en primera división, están alternando y bueno, son chicos que no están acá de casualidad. Cuando les toque irse de acá se lleven algo importante, que conversen mucho con los jugadores que ya transcurrieron el camino que ellos quieren transmitir y que nosotros estamos aquí a disposición para ayudarlos a crecer”, había comentado el DT en su primera conferencia en la que llamó, por ejemplo, a Juan Pablo Goicochea, delantero de 20 años que hoy juega en Platense de Argentina.

En esta ocasión son 14 los convocados, entre los que están jugadores con experiencia en la Liga 1 como Piero Magallanes, hijo del exfutbolista Alex, quien acumula casi cien partidos entre Liga 2 y Liga 1, hoy milita en Sport Huancayo. También está Anderson Villacorta, capitán de la Sub 20 que juega en el Mineros de Zacatecas de México.

Quien repite una convocatoria, y es para Ibáñez un nombre a seguir, es el lateral de ADT D’Aleesandro Montenegro. Con 21 años, esta temporada ha disputado 14 partidos con el cuadro tarmeño y dio tres asistencias.

Óscar Ibáñez no piensa en su tiempo de vida en la Videna. Así como se centra en la clasificación al Mundial por más difícil que parezca, también quiere dejar un legado para el próximo proceso, un proyecto que tiene que seguir su camino para hacer realidad en algún momento el tan pedido recambio generacional.

