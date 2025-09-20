Renato Tapia. (Foto: Getty Images)
Renato Tapia. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

Manuel Barreto fue designado como entrenador interino de la selección peruana por lo que resta del 2025, y las repercusiones no han demorado en llegar.

MIRAR | Gorosito 2026: Cómo se decidió su renovación, por qué con tanta anticipación y los planes con el plantel de Alianza para el próximo año

Renato Tapia, uno de los referentes de ‘La Bicolor’, realizó una enigmática publicación a pocos minutos del comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, publicó, junto a un emoticón de aplausos.

Recordemos que Tapia abogó por la continuidad de Óscar Ibáñez antes de que finalicen las Eliminatorias 2026; sin embargo, esto no sucedió.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC