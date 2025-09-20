Manuel Barreto fue designado como entrenador interino de la selección peruana por lo que resta del 2025, y las repercusiones no han demorado en llegar.
Renato Tapia, uno de los referentes de ‘La Bicolor’, realizó una enigmática publicación a pocos minutos del comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
“Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, publicó, junto a un emoticón de aplausos.
Recordemos que Tapia abogó por la continuidad de Óscar Ibáñez antes de que finalicen las Eliminatorias 2026; sin embargo, esto no sucedió.
