El árbitro Joel Alarcón anuló el tanto del Kevin Quevedo por posición adelantada.
El árbitro Joel Alarcón anuló el tanto del Kevin Quevedo por posición adelantada.
Por Redacción EC

¡Polémica en el Cusco! Alianza Lima estuvo cerca de abrir el marcador ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. A los 28 minutos, Kevin Quevedo marcó el 1-0 para los blanquiazules en el estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, la celebración duró poco.

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