¡Polémica en el Cusco! Alianza Lima estuvo cerca de abrir el marcador ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. A los 28 minutos, Kevin Quevedo marcó el 1-0 para los blanquiazules en el estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, la celebración duró poco.

El árbitro Joel Alarcón, tras revisar la jugada con el VAR, decidió anular el tanto por posición adelantada. La decisión desató los reclamos de los jugadores de Alianza Lima, quienes cuestionaron la sanción al considerar que Quevedo había partido desde su propio campo, por lo que no correspondía señalar fuera de juego.

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De esta manera, el encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC continuó sin goles en el recinto cusqueño. El compromiso corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y es clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la Liga 1. La polémica por el tanto anulado se convirtió en uno de los momentos más discutidos del partido.