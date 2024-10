El exseleccionador de la blanquirroja, el uruguayo Sergio Markarián, compartió su balance sobre el presente actual de Perú, que marcha en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, a dos días del choque ante ‘La Celeste’ que dirige Marcelo Bielsa.

“Los problemas de Perú los conozco, tiene problemas de falta de formación y consolidación de los jóvenes para llegar a los niveles de la alta competencia”, dijo Markarián a 100% Deporte (Sport 890).

“Ese proceso se cortó, siguieron jugando los futbolistas hasta que tengan edades que no podían rendir, por eso van desapareciendo los (Paolo) Guerrero, (André) Carrillo, (Jefferson)Farfán, etc, que no son fáciles de sustituir”, añadió.

En esa línea, y con la experiencia que le dieron los años que dirigió en nuestro país, Markarián remarcó que el Perú no cuenta con un universo importante de jugadores seleccionables.

“No ha habido proceso de renovación, tienen un plantel achicado en jugadores que pueden dar respuestas predecibles, faltan cuatro o cinco jugadores importantes y no se vislumbra quiénes pueden sustituirlo”, apunto el ‘Mago’.

MARKARIÁN SOBRE LA POLÉMICA EN URUGUAY

“De alguna manera se van filtrando informaciones y uno va sabiendo qué va pasando y se hace la idea de que estamos en presencia de algo que todos conocemos”, añadió.

El experimentado entrenador, además, compartió una reflexión sobre este tipo de incomodidades que se generan en un plantel de fútbol con jugadores de categoría y nuevos talentos emergentes.

“La conducción de un entrenador pasa por distintos estilos, están los paternalistas, están los que ponen el objetivo y la impronta personal por encima de la relación, están los conciliadores, y están las propuestas de los que pretenden ser participativos en la conducción”, explicó Markarián.

“Son distintos estilos, todos sabemos cuál es el estilo de cada entrenador; en el caso de Uruguay queda claro y se fueron dando algunas cosas”, finalizó.

Toda la polémica se hizo pública a pocos días del Perú vs. Uruguay que se jugará este viernes 11 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

La blanquirroja marcha en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles, mientras que Uruguay es tercero con 15 unidades.