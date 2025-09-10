El mediocampista de la selección peruana se pronunció tras la última derrota en el cierre de las Eliminatorias.
El mediocampista de la selección peruana se pronunció tras la última derrota en el cierre de las Eliminatorias.
Redacción EC
Redacción EC

fue uno de los futbolistas más cuestionados de la en el último proceso de Eliminatorias, en el que la blanquirroja fue penúltimo y quedó lejos de pelear por un cupo al próximo Mundial.

LEE TAMBIÉN: Óscar Ibáñez y su reflexión tras su paso por la selección peruana: “En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco”

En declaraciones a la prensa, el ‘10′ de la bicolor se dirigió a los hinchas que cuestionan al plantel que dirigió hasta el último martes Óscar Ibáñez.

“Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan”, dijo muy enfático.

MIRA: Erick Noriega: “Es un momento difícil, pero tenemos que poner la cara y vamos a levantar esto” | VIDEO

“Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, añadió.

MIRA: Guillermo Viscarra y su mensaje al hincha de Alianza Lima tras alcanzar el repechaje al Mundial con Bolivia

Perú cerró su participación en las Eliminatorias con derrota 1-0 en Lima ante Paraguay, ante un marco de público poco usual cuando le toca jugar a la blanquirroja.

Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, Ibáñez un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.

“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC