Sergio Peña fue uno de los futbolistas más cuestionados de la selección peruana en el último proceso de Eliminatorias, en el que la blanquirroja fue penúltimo y quedó lejos de pelear por un cupo al próximo Mundial.

En declaraciones a la prensa, el ‘10′ de la bicolor se dirigió a los hinchas que cuestionan al plantel que dirigió hasta el último martes Óscar Ibáñez.

“Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan”, dijo muy enfático.

“Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, añadió.

Perú cerró su participación en las Eliminatorias con derrota 1-0 en Lima ante Paraguay, ante un marco de público poco usual cuando le toca jugar a la blanquirroja.

Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, Ibáñez un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.

“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.

