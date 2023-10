Respuestas. Eso es lo único que podemos buscar desde este lado. Es por ello, que El Comercio conversó con algunos referentes del periodismo sobre el desempeño de la selección peruana en las Eliminatorias.

1. ¿Cree que la clasificación al mundial es posible o cada vez más difícil?

2. ¿Está de acuerdo con los eventuales regresos de Flores y Cueva?

3. ¿Seguiría jugando con Paolo de titular o Lapadula es el indicado a su regreso?

4. ¿Si pudiera calificar al técnico Reynoso del 1 al 10 hasta hoy, cuál será su puntuación?





Daniel Kanashiro - Direct TV

1. Obviamente mientras no sumemos se hace más difícil, más aún cuando nuestros rivales directos si están sumando. Estamos llegando al punto que no dependa de nosotros y recién tenemos cuatro fechas jugadas.

2. Es otro de los retrocesos en que hemos caído. Pensar en que hay jugadores salvavidas. No tenemos un Messi, hoy en Venezuela destaca un Soteldo pero porque el colectivo funciona. El colectivo resalta las individualidades, no al revés. Si no encontramos un juego colectivo da igual si están o no.

3. Son los 2 únicos delanteros con jerarquía internacional que tenemos. A Lapadula le queda tiempo de recuperación, tendría que seguir jugando Paolo.

4. Te la pongo así: Me pides una puntuación del 1 al 10. Mira la tabla y estamos penúltimos con 1 punto en 4 fechas. Si solamente tenemos un punto y sólo hay un equipo detrás de nosotros... la repuesta es 1. Es el comparativo de lo que muestras como equipo en contraparte con lo que muestran los rivales y el reflejo en la tabla. Todo objetivo, nada subjetivo.

John Virhuez - Periodista

1. La clasificación es posible, pues solo se han disputado 4 fechas. Sin embargo, dependerá principalmente del entrenador. Debe encontrar la estrategia correcta para los partidos y convencer a los jugadores.

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Si están en su mejor versión, concentrados, seguramente serán un gran aporte a la selección.

3. Ambos son buenos delanteros. Jugaría con cualquiera. Creo que lo que falta es la creatividad para habilitar al centro delantero. Eso hemos perdido.

4. Cinco puntos. Ha intentado plasmar su idea de juego, pero todavía le falta afinarla.

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1. Siempre será posible clasificar en este formato que hasta el séptimo puesto te da opción. Paraguay y Chile parece ser los rivales para ese puesto.

2. No, mientras no sean titulares en sus equipos.

3. Si está bien Lapadula, debe ser el titular.

4. La del puntaje no la respondo.

José Chávarri - Movistar Deportes

1. Es posible y, al mismo tiempo, cada vez más difícil.

2. Si están bien físicamente, que regresen.

3. Gianluca Lapadula, sin duda alguna.

4. Tomó varias decisiones equivocadas que nos han llevado a una situación limite. Le pondría 4, puesto que convocó a jóvenes e hizo debutar algunos de ellos.

Óscar del Portal - América TV

1. Sí es posible, mientras se cambie lo que se esta haciendo, entiendo una postura más defensiva ante equipos como Argentina y Brasil de visita, pero hasta de local también lo entiendo , sin embargo, para clasificar hay que ganar partidos y la única forma de hacerlo es atacando y con Juan Reynoso no lo estamos haciendo, entonces, tiene que a ver un giro de 360 grados , Reynoso lo que viene haciendo , sino no hay forma.

2. Sobre los regreso de Flores y Cueva, sí me gustaría que regresen, obviamente espero que físicamente Christian Cueva esté mejor al igual que Edison, puesto que la jerarquía que tienen ellos, el manejo de grupo y la capacidad que tienen ellos de resolver ante situaciones complicadas, ya que lo han demostrado en la Eliminatoria pasada y anterior, y siempre es bueno tener jugadores de jerarquía en la selección.

3. Para mí Gianluca Lapadula es titular , pero Paolo Guerrero ahora que estuvo, no es que lo haya hecho mal, sino que el equipo no ha jugado para que nadie más resalte, solo Gallese, si te das cuenta el único jugador que ha resaltado en estas cuatro fechas es Gallese y ¿por qué? Porque jugamos mal, no atacamos, defendemos mal y por eso nos llegan tanto.

4. A Reynoso lo calificaría con dos puntos, considerando el replanteo frente a Paraguay en Asunción con 10 jugadores, es el único mérito que le doy en estos cuatro partidos.

Estefania Chau - Movistar Deportes

1. Yo creo que la clasificación es posible todavía considerando que se han jugado cuatro fechas y faltan partidos por jugarse y además, esta vez clasifican 6 cupos y medio de 10, entonces, es posible. A pesar de ver jugar a Perú en estos primeros cuatro partidos se pone difícil, si, se pone cuesta arriba, me hubiera gustado conseguir algo más, ya que considero que teníamos equipo para algo más, pero no creo que ese tema esté cerrado y lo que queda en adelante es corregir y volver a traer esa esencia del equipo que nos trajo alegría y eso es una tarea del entrenador de la selección peruana junto a su comando técnico y de los jugadores.

2. A mí me gustaría que Edison Flores y Christian Cueva estén de regreso en la selección, mientras ellos estén bien, por el lado de Cueva, lo que hemos visto en Alianza Lima creo que es muy poco y es difícil que le alcance para un rigor de Eliminatoria como el que hemos visto ante Argentina, Chile, por más que sea un jugador muy talentoso y sabemos lo que puede dar, pero el nivel de esta Eliminatoria es complicado, y lo de Edison Flores, si me parece un poco más factible en cuanto empiece a tener mas minutos, porque es un jugador que en la U no ha desentonado de la forma en que si ha desentonado Christian Cueva en Alianza Lima , ya que es una opción importante para Fossati cuando ha jugado el cien por ciento de los partidos que no son tantos diría que un 70 por ciento ha sido una solución para su entrenador. Entonces, mientras tenga más minuto, yo creo que será una opción importante para la selección peruana, puesto que es un jugador que tiene gol y experiencia en Eliminatoria, por ahí, podría ser su regreso.

3. El titular en el ataque de Perú es Gianluca Lapadula y si hoy Paolo es titular se debe a la lesión de Lapadula, entonces, cuando se recupere debe ser titular por su presente, destreza física y la liga en la que juega. Paolo debe seguir siendo convocado, porque no tenemos otras opciones y ha sabido recuperarse de su lesión, impone jerarquía y si debería ser una opción, pero no la primera. En un amistoso jugaron juntos y no sentí que se desentendieran, por ejemplo, esa variante de que jueguen juntos es una opción dependiendo del rival.

4. Es difícil ponerle una puntuación al técnico de la selección porque es subjetivo, yo a Reynoso le pongo cuatro puntos, porque sentí que sus decisiones antes de que inicie las Eliminatorias dejaron un mensaje importante como sacar a Cueva, dando un mensaje al grupo que desde lo físico uno tiene que estar bien , ya que con talento no basta para integrar la selección peruana y por qué me parece interesante convocar a jugadores de la Liga Peruana para primero trabajar con ellos, sumarlos a los sub 23 y hacer esa conexión para que la más grande no sea aislada y exista una conexión más natural, eso me parece interesante. De ahí en adelante tomó desiciones contradictorias, puesto de que te vale llamar a jugadores de la Liga 1 y jóvenes, ya que no los eliges y no le das la responsabilidad de ponerse la bicolor, más aún cuando Bryan Reyna y Grimaldo te han demostrado que están dispuesto a poner el pecho al igual que Zanelatto. Lo otro es el planteamiento, siento que su idea es dejar un sello de acuerdo a cómo él lo ve y demostrar que pudo hacerlo y no un equipo que se acomode a las características de jugadores que tiene. Un entrenador de selección debe evaluar momento, características y de acuerdo a ello plantear partidos para sacar lo mejor de sus jugadores, pese a las falencias que puede haber. Hay formas de perder y su rendimiento deja mucho para la crítica y el análisis.

Pamela Fernández - Ovación

1. La clasificación al mundial aún es posible. Hay 54 puntos en juego, 14 partidos, y apenas se han disputado 12. Además, para estas eliminatorias hay seis cupos y medio. Es decir, hay un margen de error más grande que los anteriores procesos clasificatorios. Contra Venezuela y Bolivia es momento de empezar a sumar.

2. Definitivamente sí. Si bien la actualidad de Flores y Cueva no es la mejor, necesitamos de su experiencia para los siguientes partidos. Ambos son jugadores de selección. Ya han pasado por momentos malos en su club y con Perú han respondido. No nos sobra nada.

3. Hoy Lapadula es el mejor centrodelantero que tenemos. No hay duda de eso. Lo hemos extrañado bastante estas 4 fechas. Por lejos, es el jugador que más se ha sentido su ausencia. Lapadula es un delantero que sabe jugar fuera del área. Aguanta bien, hace diagonales, tiene mucho juego colectivo y es un goleador por naturaleza. A Paolo le costó el primer tiempo frente a Argentina. Ya no está para jugar 180 minutos en 5 días.

4. Cuatro puntos. A Perú le ha costado mucho crear juego y situaciones de gol. Se equivocó en el planteamiento de ayer, por algo hizo 4 cambios apenas empezó el segundo tiempo. El doble lateral en el partido frente a Chile y la suplencia de Reyna en ambos encuentros le quitó a Perú juego ofensivo. Ahora bien, también es cierto que todo cambio generacional toma un tiempo y él esta lidiando con esa falta de recambio.

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1. Bueno, es claro que se hace más difícil si continuamos así, si bien es cierto, nuestros arranques no han sido los mejores, el hecho de no haber anotado al arco y con ello, la falta de gol, es impresionante.

2. Hemos retrocedido 10 años. Sí, me encantaría. Flores de vez en cuando es titular en Universitario, tiene minutos y también ha demostrado que continúa teniendo gol. En el caso Cueva, hay que admitir que no hay un jugador con las características similares a él. El 10 que necesita la selección. Necesitamos que vuelva con ritmo, aún está para un par de años en el equipo. Que se lo proponga.

3. Creo que ya es momento que Lapadula vuelva a la cancha, o tal vez que juegue Paolo pero con un enganche. Adiós Carrillo y adiós Polo. Con Cueva y Flores puede ser distinto.

4. Un 5, desde su lista de convocados a lo visto en cancha.

