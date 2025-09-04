Hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, la selección peruana enfrenta a Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se juega en el histórico Estadio Centenario desde las 18:30 hora peruana y 20:30 hora local, en un choque clave para ambos equipos. Mientras la “celeste” busca confirmar su clasificación, el conjunto peruano llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de repechaje.

Uruguay afronta este compromiso con la tranquilidad de estar prácticamente clasificado. Con 24 puntos acumulados, los dirigidos por Marcelo Bielsa necesitan apenas un empate —o incluso una derrota dependiendo de otros resultados— para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Con figuras de peso y un rendimiento sólido en casa, la escuadra charrúa buscará despedirse de su gente en Eliminatorias con un triunfo que reafirme su condición de favorito.

Del otro lado, Perú vive una situación límite. La selección que dirige Jorge Fossati necesita sumar los tres puntos en Montevideo y, además, esperar que Venezuela y Bolivia no logren victorias en estas últimas jornadas. El reto es mayúsculo, no solo por la jerarquía del rival, sino también por las bajas importantes como las ausencias de Paolo Guerrero y André Carrillo, lo que obliga al equipo a apostar por una propuesta ordenada y efectiva al contragolpe.

El encuentro será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes, mientras que en Uruguay se podrá ver por AUF TV y DSports. En Estados Unidos, la señal estará disponible mediante Fanatiz. Con un escenario tan exigente, el duelo entre uruguayos y peruanos promete ser uno de los más intensos de la jornada, pues se define el futuro de la “blanquirroja” y, en paralelo, se festeja la casi segura clasificación de la “celeste”.