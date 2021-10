Conforme a los criterios de Saber más

El plan Eliminatorias Qatar 2022 encontró problemas dentro de la misma Videna. Cosas del fútbol, parte del deporte, las bajas en la Selección peruana nos complicaron para los partidos que eran vitales. Ante Chile se pudo sacar el resultado. Para La Paz se desconvocaron a varios y para Buenos Aires, no se podría contar con André Carrillo.

Este lunes por la mañana, Deporte Total pudo saber que André Carrillo no estaría en el Perú vs Argentina de este jueves. Llegó a Lima con una fractura en la zona lumbar y el comando técnico esperaba poder contar con él para este jueves. Incluso, no nos confirmaron si iba a viajar a la capital argentina.

André Carrillo no viajó a La Paz con el plantel para seguir su recuperación en Lima. Desde que el Al-Hilal comunicó su lesión, a mediados de setiembre, se informó que su tiempo de recuperación sería de un mes.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota en La Paz y complica sus aspiraciones a meterse en zona de clasificación. En el siguiente video analizaremos el momento clave que cambió el destino del partido.

Por ello, Ricardo Gareca lo convocó, con la esperanza de poder contar con él para este jueves 14 de octubre, el tiempo estimado de recuperación.

La semana pasada, fuentes de la Videna le decía a Deporte Total que André Carrillo “tiene una fisura en el coxis. No le duele, pero necesita evolución”. Ese era el diagnostico que se tenía previo al partido con Chile.

Hoy, ya con el tiempo de recuperación, se esperaba una recuperación total. Sin embargo, este lunes se habría tomado la decisión de no contar con él.

La de André Carrillo se suma a las tantas bajas que ha tenido Perú para esta jornada triple: Renato Tapia, Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz llegaron lesionados y no tuvieron minutos siquiera. Edison Flores se lesionó ante Chile y Paolo Guerrero sufrió el esfuerzo físico ante los sureños. Todos fueron desafectados del cuadro Bicolor.

vs. Chile vs. Bolivia vs. Argentina Renato Tapia - lesión

Yordy Reyna- lesión

Raúl Ruidíaz - lesión

André Carrillo - lesión

.

Gianluca Lapadula - suspensión

Christofer Gonzales - suspensión Renato Tapia - lesión

Yordy Reyna- lesión

Raúl Ruidíaz - lesión

André Carrillo - lesión

Edison Flores - lesión

Paolo Guerrero - lesión

Sergio Peña - lesión

.

Miguel Trauco - suspensión André Carrillo - lesión

* Sergio Peña en evaluación

A ellos se sumó Sergio Peña, quien no fue considerado ante Bolivia por una dolencia sufrida ante Chile. Mientras, por suspensión, Miguel Trauco tampoco estuvo en La Paz.

Para el duelo ante Argentina, Peña sigue en evaluación. El volante viajó con el grupo y se espera su evolución día a día.

