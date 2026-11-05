Menezes lleva cinco partidos con la Selección peruana. (Foto: FPF)
Menezes lleva cinco partidos con la Selección peruana. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana presentó su convocatoria para el amistoso frente a Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. La nómina de Mano Menezes dejó varios nombres importantes fuera de la lista, entre ellos Álex Valera, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y, una vez más, Renato Tapia.

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