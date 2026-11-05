La selección peruana presentó su convocatoria para el amistoso frente a Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. La nómina de Mano Menezes dejó varios nombres importantes fuera de la lista, entre ellos Álex Valera, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y, una vez más, Renato Tapia.

Una de las novedades de la convocatoria es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia. Sin embargo, la ausencia de algunos habituales de la selección también llamó la atención, especialmente porque varios de ellos vienen teniendo participación en sus respectivos clubes.

Álex Valera, una de las ausencias en el ataque de Perú

El delantero de Universitario de Deportes no fue considerado por Mano Menezes para el amistoso ante Bolivia. Su ausencia llama la atención porque continúa teniendo participación con el conjunto crema en el Torneo Clausura.

Valera disputó los últimos dos encuentros de Universitario, primero ante Atlético Grau del 1 de noviembre, en el que el club de Ate consiguió una victoria por 3-1; y el segundo frente a Sport Boys, donde el cuadro crema logró un empate.

Pese a su continuidad en el equipo merengue, el entrenador brasileño decidió no incluirlo en esta convocatoria. Hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente el motivo de su ausencia.

Alex Valera anotó dos goles con la selección peruana en los dos amistosos en Rusia

Oliver Sonne no aparece tras su última desconvocatoria

Otro nombre que quedó fuera es Oliver Sonne. El lateral del Burnley de Inglaterra había sido considerado para los amistosos de septiembre y octubre; sin embargo, fue desafectado antes del compromiso ante Colombia.

La Federación Peruana de Fútbol informó el 5 de octubre que, tras una evaluación médica y en coordinación con el Burnley, el futbolista retornaría a Inglaterra.

Según trascendió, la decisión estuvo relacionada con molestias en una de sus rodillas. Ahora, el defensor tampoco aparece en la nueva nómina de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia.

Oliver Sonne y el mensaje de aliento par la selección peruana en el resto de Eliminatorias: “¡Vamos a seguir en el 2025!” | Foto: FPF

Renzo Garcés quedó fuera tras sufrir una fractura en la nariz

La ausencia de Renzo Garcés tiene un contexto particular. El defensor de Alianza Lima sufrió una fractura en la nariz durante el encuentro ante Cienciano, disputado el 3 de noviembre por el Torneo Clausura.

El entrenador blanquiazul, Pablo Guede, confirmó la lesión y explicó por qué decidió sustituirlo.

“Se rompió la nariz, es increíble. Todavía no hablé, creo que no. Él quería seguir jugando, pero el doctor me dijo que si volvía a recibir un golpe ahí, se le metía la nariz y ahí sí iba a necesitar operación, por eso lo saqué”, manifestó el técnico.

Renzo Garcés tuvo una buena actuación en el Perú - Haití. (@labicolor)

Miguel Araujo tampoco fue considerado por Mano Menezes

El defensor de Sporting Cristal es otro de los futbolistas que no aparece en la nómina. Araujo viene teniendo continuidad con el conjunto celeste y fue titular en el encuentro ante Alianza Lima del pasado 29 de octubre, que terminó con victoria rimense por 3-2.

El zaguero disputó los 90 minutos de aquel compromiso y también ha tenido participación regular durante la temporada 2026.

Su ausencia representa una de las decisiones del comando técnico que más llaman la atención en el sector defensivo. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre los motivos por los que no fue considerado.

Miguel Araujo con la Selección Peruana. (Foto: Agencias).

Renato Tapia sigue sin volver a la selección peruana

El caso de Renato Tapia es diferente al de los otros futbolistas. El mediocampista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos continúa sin integrar una convocatoria de la selección peruana desde septiembre de 2025.

Su última participación con la camiseta nacional se produjo el 9 de septiembre de ese año, cuando Perú enfrentó a Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, el volante no volvió a aparecer en las nóminas del combinado nacional.

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