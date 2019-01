“La Sub 20 de Ahmed, una nueva víctima”, por Julio Vizcarra

La clasificación a Rusia, fresca todavía en la memoria del hincha, generó una ilusión desbordada por esta selección Sub 20 dirigida por Daniel Ahmed, que quedó prematuramente eliminada del Sudamericano de la categoría. Un triunfo en cuatro partidos fue el saldo que arrojó la participación de la Blanquirroja en el torneo que se disputa en Chile. Aunque la eliminación expone situaciones más profundas que un nuevo Mundial no podrán solucionar.

Obviamente, Ahmed, de quien piden su cabeza por este nuevo paso en falso en la Sub 20, es responsable en cierta medida, ya que, finalmente, el nacionalizado peruano se convirtió en una víctima más de esa trituradora llamada fútbol peruano. En el Sudamericano de Argentina, en el 2013, de la mano del ‘Turco’ se estuvo a un triunfo de romper el maleficio y llegar a la Copa del Mundo de la categoría. Esta vez, se quedó lejos.

Pero más allá de lo que sucedió en el campo, habría que analizar a profundidad nuestra realidad en lo que concierne a menores, en donde carecemos de verdaderos formadores. Sin una buena formación, el talento, por más abundante que sea, jamás será explotado. Y en este punto hay responsabilidad de todos, en especial de los clubes.

Muy pocas instituciones trabajan seriamente en menores y el reflejo de este mal trabajo se ve en las eliminaciones en los sudamericanos. Si repasamos campeonatos anteriores, por ejemplo el del 2013, en el que estuvieron Benavente, Reyna, Tapia, ‘Oreja’ Flores, entre otros, queda claro que talento hubo mas no fundamentos.

Otro de los mitos que derrumba esta eliminación es la tan mentada bolsa de minutos. Varios de los chicos que estuvieron en Chile sumaron tiempo en Primera, pero quedaron lejos de la intensidad que demanda la competencia hoy en día.

En lugar de hacer jugar para completar la bolsa, la regla debería obligar a los clubes a encontrar jóvenes elementos que se hagan indispensables en el once titular. Que siempre haya uno en campo en los noventa minutos y se deba cambiar por otro de la misma categoría.

Ya en casa y, con la FPF buscando mejorar hacia el futuro, sería bueno echarle una mirada profunda a la notable evolución venezolana, subcampeona de categoría y sensación en el certamen de Chile. La Vinotinto es la segunda selección del Sudamericano que tiene más jugadores actuando en el extranjero (8), solo superada por Uruguay (9), cantera inagotable de talentos.

Previo a la clasificación de Perú al Mundial, Julio César Uribe me dijo en una entrevista que llegar a Rusia no era una solución para mejorar nuestro nivel. “Cuando tienes los cinco dedos de la mano malogrados, tienes que cambiar todos, no solo uno”, comentó.

Y, claramente, en menores se necesita un giro drástico o sino la vuelta de la selección a la última Copa del Mundo Rusia 2018 se convertirá en un lindo recuerdo, tal como la Sudamericana de Cienciano en el 2003.