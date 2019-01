Cuando la Sub 20 de Manco no dejó dormir a un campeón del mundo Hasta hoy es una incógnita lo sucedido durante el Sudamericano Sub 20 de Venezuela. El entonces entrenador de Argentina conversó con El Comercio

Sergio Batista estuvo al mando de Argentina entre 2010 y 2011. El

'Checho' fue despedido el 2011 tras una pésima campaña en Copa América. (Getty Images)