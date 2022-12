Era Chemo

Del Solar asumirá tras el Sudamericano

Nueva era: Las puertas de la Videna se volvieron a abrir para Chemo del Solar. El entrenador fue presentado como Director de la Unidad Técnica de Menores de las FPF, desde donde debe vigilar el crecimiento de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Justamente, en declaraciones a Charla Técnica Perú, Chemo aseguró que también asumirá el cargo de entrenador. "Una vez que termine este proceso, voy a ser el entrenador de la Sub 20. Voy a ser Jefe de la Unidad Técnica de menores y entrenador de la Sub 20".

Entre sus prioridades está la captación de talentos, sobre todo en el exterior con mucho seguimiento a los peruanos en España, Italia, Argentina y Estados Unidos.

Se buscará armar un modelo como el que gobierna en el fútbol europeo, donde las selecciones se nutren de jugadores que no han nacido en su territorio pero tienen un vínculo de sangre que los une.