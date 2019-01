Sudamericano Sub 20 | Perú, con mesura y silencio nos irá bien

Si existe una selección Sub 20 con más expectativa que las demás es esta de Daniel Ahmed porque forma parte de un proceso de más de dos años y medio de trabajo, con jugadores que han ido al Mundial Rusia como ‘sparring’ del equipo de mayores, y porque según pruebas físicas pueden rendir como algunos equipos europeos.

El segundo proceso del técnico argentino inició de la mejor manera, derrotando al vigente campeón sudamericano de la categoría: Uruguay, con problemas es cierto, pero golpeando en el momento justo. En cuanto a funcionamiento, los charrúas fueron muy superiores y nos permitieron descubrir algunas falencias en el equipo peruano. Una genialidad de Marcos López terminó en penal y Fernando Pacheco lo convirtió en gol. Después de ello, continuó el sufrimiento hasta el final.

►Sub 20: Cuando George Forsyth y Erick Delgado se pelearon el arco de Perú



►Sub 20: Juan Carlos Oblitas y el error arbitral que lo sacó del Mundial juvenil



►Sub 20: Reimond Manco y una ‘luna de miel’ en Venezuela en 2009



Con un sistema 4-2-3-1, Ahmed buscó mucho el juego por las bandas, López y Mora fueron los protagonistas del ataque peruano al recibir balones largos de la zaga central. El ex jugador de Sporting Cristal fue el más peligroso, sus 23 partidos jugados en primera división se hicieron sentir, a pesar de no haber comenzado bien. Osling, quien aún no ha debutado en primera división, no tuvo mucho éxito por derecha, la defensa uruguaya lo supo controlar. Luego fue reemplazado.

¿En qué debería mejorar la selección? Claramente en su propuesta de ataque. Perú solo tuvo un remate al arco en todo el partido, mientras que Uruguay tuvo 6 de los 30 que intentó de lejos. La bicolor debe empezar a elaborar más por el medio que lanzar pases largos por los extremos.

Este triunfo es importante por el nivel del rival, de los 23 convocados de la selección uruguaya, 9 juegan en el exterior, destacando a Franco Israel de la Juventus y a Juan Manuel Sanabria del Atlético de Madrid. En Perú, solo López acaba de fichar por el San José Earthquakes de la Major League Soccer en Estados Unidos.

Además, le permite a Perú a estar más tranquilo para encontrar el resultado ante Paraguay (22 enero.,5:30 p.m. hora peruana). De conseguir un resultado positivo, habrá dado un gran paso para llegar al hexagonal final, es probable que ahí se encuentre con Venezuela, Colombia y Brasil, en partidos a muerte.

Curiosamente, hace seis años, el Perú de Daniel Ahmed debutó ante Uruguay en un empate a 3. El equipo de Reyna, Flores, Polo, Araujo, Tapia y Benavente fue exitoso en ataque, le sobraba gol, pero en defensa no fue sólida. Hoy la situación es diferente, empezando en el resultado.

La Sub 20 de Perú ha ganado y el fixture se le acomoda. La tarea a realizar es ser más profundo en ataque, quizá no se notó mucho en una selección armada como Uruguay, pero con los demás debemos empezar a brillar. Con mesura y calma nos irá mejor, es bueno que no nos miren como favoritos todavía, cuando ha pasado eso, terminamos con una sonrisa.