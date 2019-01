Sub 20: Max Barrios y el “blooper” de la selección peruana

En 2013, el futbolista ‘Max Barrios’ defendió los colores de la selección peruana sub 20, pero fue una total equivocación. Su nombre, en realidad, es Juan Carlos Espinoza, y, además de ser ecuatoriano, tenía seis años más de lo permitido en la categoría.

► ‘Chalaca’ Gonzales y la historia de cómo descubrió a Juan Manuel Vargas

► El día en que Alfredo González cotizó al 'Pompo' Cordero en US$10 millones

► Cuando George Forsyth y Erick Delgado se pelearon el arco de Perú

► Juan Carlos Oblitas y el error arbitral que lo sacó del Mundial juvenil

► Reimond Manco y una ‘luna de miel’ en Venezuela en 2009

► El día en que Claudio Pizarro jugó de mediocampista en un Sudamericano

Primero era de Sullana; después, de Machala. Primero había nacido en el 95; después su partida decía 1987. Desde que el asambleísta ecuatoriano Rolando Panchana lo denunció a él y a su supuesto padre, el ex futbolista Ángel Barrios, por suplantación de identidad, la vida del zaguero es un misterio; aunque se supo que dos años más tarde terminó jugando en Liga de Loja y participó, nada menos, que en la Copa Sudamericana.

La única buena noticia del escándalo fue que Miguel Araujo apareció para el fútbol peruano gracias a la salida de ‘Max Barrios’. El joven zaguero nacional, que hoy es seguido muy de cerca por Ricardo Gareca, era suplente en ese equipo de Daniel Ahmed y, cuando estalló el escándalo, supo ganarse el puesto.

"Algo había que el muchacho escondía. Yo intuía algo", le dijo Claudio 'Tato' Pedraglio a DT un par de meses después del escándalo. El asistente de Daniel Ahmed fue el responsable de la llegada de Max Barrios a la selección Sub 20. "Franco Navarro nos habló de un muchacho que jugaba de central, alto, fuerte, 17 años. Me acerqué a conversar con él porque yo jugué con su papá. Bueno, se suponía que era su papá, pero tampoco era su papá".

Elkin Sotelo, entonces periodista de DT, fue a buscar a ese jugador espigado de 1.87 metros que decía admirar al portugués Pepe, ex Real Madrid, pero que se había dejado bautizar como 'Cuto' Barrios en el Juan Aurich.

Luego de la entrevista, Sotelo le preguntó su fecha exacta de nacimiento y ‘Max’, temeroso, dijo: "25 de mayo del 95". Apuntado el dato, el redactor se retiraba de la Videna cuando notó que el defensor lo seguía. Lo detuvo y dijo: "¿Qué fecha te dije? Ah no, es que la verdad ni me acuerdo de qué día es mi cumpleaños".

Un periodista de ATV viajó a Sullana para buscar al padre del protagonista. 'Maradona' Barrios negó que su hijo fuera en realidad el ecuatoriano Juan Carlos Espinoza Mercado, hasta que en una de esas se le chispoteó: "Tengo que conversar bien con Juan".



- "¡Dijiste Juan!"

- "No..."

- "¡Sí!, en vez de Max me hablaste de Juan..."

- "Nooo. ¡Tú me preguntaste por Juan! Él toda la vida es 'mi Mac' y 'mi Mac'".

La telenovela se trasladó a Lima y siguió en Chiclayo. Ahí, 'Maradona' Barrios tenía otro hijo, Luis Barrios Prado, de 19 años. Un hermanito de Max que también jugaba con los menores del Aurich. Luego nos enteramos que Luchito era en realidad Luis Alfonso Perlaza, un ciudadano ecuatoriano de 30 años.

"En Tumbes es común que muchos ecuatorianos vengan y falsifiquen documentos para jugar en las ligas y en torneos amateurs. Igual los peruanos en Ecuador, pero en ese caso la Federación Peruana de Fútbol no puede hacer nada", dijo el ex presidente de la Federación Peruana de fútbol Manuel Burga.

Entre 2013 y 2014, Juan Carlos Espinoza Mercado estuvo inactivo, huyó a Ecuador y se alejó de la competencia profesional. Pero, a finales de ese último año, fichó por el Club Italia. Después, se fue a LDU de Loja, pasó por Audaz Octubrino, CD Macará B y finalmente recayó en el conjunto de Loja, otra vez, en 2018.