Las Eliminatorias Sudamericanas están en la recta final. Entre jueves y viernes se disputa la fecha 15 de la clasificación Conmebol, con más de una selección en busca del boleto confirmado para el Mundial 2026. A continuación, mira cómo va la tabla de posiciones y sigue los movimientos en vivo con los resultados de la jornada.

La selección peruana acuce a Barranquilla bajo la dirección de Óscar Ibáñez. Asume una complicada visita a Colombia, que quiere asegurar la clasificación matemática con una victoria en casa, con Néstor Lorenzo en el banquillo.

Cuartos con 21 puntos, los pentacampeones del mundo, liderados por Carlo Ancelotti, desembarcan en Guayaquil para visitar a Ecuador —segundo con 23 unidades—, un rival directo que huele la clasificación.

La Tricolor, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, aseguraría su cupo si logra amargar con una victoria el estreno del exentrenador del Real Madrid.

Con Argentina ya clasificada (31 puntos), cinco selecciones tienen en esta doble fecha —el martes se disputará la decimosexta jornada— la posibilidad matemática de sellar su presencia en el Mundial.

Pero también podrían ser arrastradas por la marea si resbalan. Ecuador (23), Uruguay (21), Brasil (21), Paraguay (21) y Colombia (20) están a flote, aunque ninguno puede respirar con verdadera calma.

La tabla es un nudo y debajo de ese paquete aparecen Venezuela (15), en puesto de repesca intercontinental, Bolivia (14), Perú (10) y Chile (10), que si no suman ahora, difícilmente lleguen con vida a septiembre para la última ventana de partidos.

La Roja no puede permitirse otro paso en falso. Ya no hay margen para el error. Con Ricardo Gareca en el banquillo, Chile no ha logrado superar el penúltimo escalón de la tabla y desde la novena jornada se acostumbró al traje de colista sin dar señales de recuperación. El duelo ante Argentina será tanto una prueba táctica como un examen de nervios. Si cae, podría despedirse del sueño 2026.

Gustavo Alfaro se ilusiona con hacer historia en Paraguay. La Albirroja tiene el recuerdo de Sudáfrica-2010 como su último Mundial. El DT argentino le devolvió a los guaraníes solidez, intensidad y autoestima. No pierde desde la séptima jornada y presume triunfos en casa ante dos gigantes: Argentina y Brasil. Ahora tienen en la mira a Uruguay, que llega diezmado el jueves al Defensores del Chaco.

En el medio fondo de la tabla, Venezuela y Bolivia comparten un diagnóstico similar: la Vinotinto osciló durante la primera ronda entre el grupo de clasificación directa, pero hoy apenas respira. Bolivia, en cambio, ha mostrado leves señales de vida tras ocupar el último y penúltimo lugares durante buena parte del camino. Este duelo cerrará la decimoquinta fecha el viernes en Maturín.

Partidos Fecha 15 Eliminatorias Sudamericanas 2026

Jueves

18:00 | Paraguay vs Uruguay

18:00 | Ecuador vs Brasil

20:00 | Chile vs Argentina

Viernes

15:30 | Colombia vs Perú

17:00 | Venezuela vs Bolivia

Partidos de las Eliminatorias que se juegan hoy

Tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026