La Selección peruana ya se prepara para afrontar su próximo amistoso internacional ante Estados Unidos, pero el rival no es la única preocupación del plantel. En la previa del encuentro, Jairo Concha contó cómo vienen sintiendo los jugadores las condiciones climáticas y habló sobre el nivel del combinado estadounidense.

El volante crema destacó que, pese a que Estados Unidos presentó una convocatoria con varias novedades, sus futbolistas mantienen un alto nivel competitivo por jugar en importantes clubes del extranjero.

Consultado sobre lo que conoce de los jugadores convocados por Estados Unidos, Concha reconoció que se trata de una selección que está buscando darle experiencia a nuevos futbolistas.

Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

“Sí sabíamos que es como una convocatoria variada que está tratando de llevar a la selección jugadores nuevos para que ganen experiencia”, explicó.

Sin embargo, el mediocampista peruano remarcó que las novedades en la convocatoria no significan que el partido vaya a ser más sencillo.

“Pero como tú dices, juegan en grandes equipos afuera, en Europa, y creo que va a ser igual de difícil como si fueran los mismos que fueron al Mundial”, sostuvo.

“Es un rival de nivel”

Concha también resaltó el crecimiento que ha mostrado Estados Unidos durante los últimos años y consideró que el amistoso será una buena prueba para conocer el nivel actual de Perú.

“Realmente sabemos el nivel que en estos últimos años ha tenido Estados Unidos y creo que, como les dije, es un rival de nivel, así que nos va a servir para tratar de medirnos y saber para qué estamos”, afirmó.

El futbolista dejó claro así que el plantel peruano afrontará el compromiso con la intención de aprovecharlo como una prueba exigente.

El intenso clima ya afecta a los jugadores de Perú

Pero además del rival, Concha reveló otro factor que está llamando la atención durante la preparación: el clima.

El volante contó que algunos compañeros que ya habían jugado en el estadio le habían advertido sobre las condiciones que encontrarían, especialmente por la combinación de calor y humedad.

“Sí, me han dicho que el clima de aquí es terrible, o sea, la sensación térmica, la humedad, creo que te causa, o sea, es como que te quita la respiración”, relató.

Y aunque apenas lleva poco tiempo en estas condiciones, Concha reconoció que ya comenzó a sentir sus efectos.

“Te sofoca, exacto, lo he sentido ahora un poco, creo que todos mis compañeros también se ha sentido así”, manifestó.

Perú busca adaptarse antes del partido

El jugador explicó que el horario de los entrenamientos está siendo incluso más exigente que el momento en que se disputará el amistoso, algo que el comando técnico busca aprovechar para facilitar la adaptación.

“Pero igual el horario en el que entrenamos ahora es mucho más fuerte que el horario del partido, entonces estamos tratando de acostumbrarnos y creo que lo vamos a hacer”, señaló Concha.

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