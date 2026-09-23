Jairo Concha no se guarda nada antes del Perú vs. Estados Unidos: habló del rival y del clima. Foto: @AreaSportsNet
Jairo Concha no se guarda nada antes del Perú vs. Estados Unidos: habló del rival y del clima. Foto: @AreaSportsNet
Por Redacción EC

La Selección peruana ya se prepara para afrontar su próximo amistoso internacional ante Estados Unidos, pero el rival no es la única preocupación del plantel. En la previa del encuentro, Jairo Concha contó cómo vienen sintiendo los jugadores las condiciones climáticas y habló sobre el nivel del combinado estadounidense.

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