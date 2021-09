Lo que iba a ser una fiesta, terminó en escándalo mundial. Brasil y Argentina disputaron apenas cinco minutos del duelo por las Eliminatorias Qatar 2022, cuando un personal sanitario ingresó al campo de juego para sacar y buscar deportar a los cuatro futbolistas de la delegación argentina que juegan en la Premier League: Giovani Lo Celso, Cristian Romero (ambos, de Tottenham Hotspur), Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (de Aston Villa). Pero más allá del bochornoso momento que pintó al fútbol sudamericano de cuerpo entero, las consecuencias recién están saliendo a flote. Y en medio de la incertidumbre de qué va a pasar está la selección peruana que este 9 de septiembre visitará al Scratch por la fecha 10, luego de vencer por la mínima a Venezuela.

Tras lo sucedido en el Arena Corinthians surgieron distintas informaciones que indirectamente comprometen el Brasil vs. Perú. El periodista argentino Hernán Castillo aseguró, basándose en sus fuentes de la Conmebol, que la Canarinha no será más local en su país . “Esto está todo armado claramente. Esperaron a que empezara el partido para hacer algo. Papelón”, agregó.

Pese a que la sede del choque de este jueves continúa siendo el Arena Pernambuco de Recife, Veronica Brunati señaló que la Federación Peruana de Fútbol pedirá el cambio de localía alegando que se rompió la burbuja sanitaria en el Brasil vs. Argentina . Esto debido a que ingresaron al campo de juego personas que no estaban acreditadas (funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil y policías) por lo que no pasaron por pruebas de COVID-19 antes del choque. En ese contexto, Alejandro Casar de La Nación agregó que, según protocolos, ambas selecciones involucradas deben pasar cuatro días de cuarentena a la espera de resultados de nuevos test para volver a entrenar.

Desde la FPF le confirmaron a El Comercio que primero se pedirán garantías de que el partido no se suspenderá como ocurrió con el clásico sudamericano, aunque esto sería imposible debido a que la Bicolor no cuenta con ningún futbolista convocado militando en la Premier League, por lo cual empezó el problema.

Además, también se revisará el tema de la localía del elenco auriverde , ya que existe preocupación por el contacto que hubo entre jugadores y delegación con los miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil y personas que no estaban acreditadas.

La selección peruana tiene previsto partir hacia Brasil este martes 7 y el plan de momento no ha cambiado . Aunque la delegación nacional se mantiene atenta a las decisiones que tomará la FIFA acerca de lo ocurrido el último domingo en el choque entre el Scratch y la Albiceleste.

Pese a todo el tema burocrático, la suspensión afecta también a la parte deportiva. El pentacampeón llegará descansado al duelo ante una selección peruana que sufrió más de la cuenta en la victoria ante Venezuela. Asimismo, Neymar, Militao, Gerson Santos y Bruno Guimaraes estaban en capilla y una amarilla ante Argentina hubiera hecho que se pierdan el encuentro del jueves, algo que le pasó a Paolo Guerrero, nuestro capitán y arma de gol. El ‘Depredador’ fue amonestado ante la Vinotinto, por lo que Ricardo Gareca analizará si convoca algún jugador en ataque o se queda solo con Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz.

¿Qué pasó en el Brasil vs. Argentina?

Desde “escándalo” hasta “vergonzoso”. Así fue calificado en todo el mundo lo sucedido en el clásico sudamericano entre las selecciones de Brasil y Argentina. El encuentro por las clasificatorias mundialistas se suspendió a los 5 minutos de iniciado, luego de que las autoridades brasileñas ingresaron a la cancha para objetar la participación de cuatro futbolistas argentinos que militan en el fútbol inglés por no cumplir con las normas vigentes por la pandemia del COVID-19 que rige en el estado de Sao Paulo. ¿Cuáles son? Que todo aquel que llegue desde el Reino Unido debe cumplir con una cuarentena obligatoria.

“La decisión de interrumpir el juego nunca fue competencia de la Agencia. Sin embargo, los jugadores que no cumplieron con la normativa sanitaria del país, e incluso entregaron información falsa, requirió de la actuación de la Agencia Estatal en tiempo y forma”, comunicó Anvisa tras lo sucedido. Luego tuvo el respaldo del gobierno brasileño.

La propia Confederación Brasileña de Fútbol, a través de un documento, informó que “quedó absolutamente sorprendida por el momento en que se produjo la acción de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, con el partido ya iniciado, ya que Anvisa pudo haber ejercido su actividad de manera mucho más adecuada antes del partido”.

Las selecciones de Brasil y Argentina se enfrentaban por la fecha 6 de las Eliminatorias Catar 2022. Transcurría el minuto 5 del encuentro cuando las autoridades de ANVISA hicieron su ingreso al estadio para retirar a 4 jugadores argentinos. Aquí los detalles.

“Al igual que la CBF, la AFA se encuentra sorprendida por el accionar de Anvisa una vez iniciado el partido Cabe señalar que la Delegación Albiceleste se encontraba en territorio brasileño desde el día 3 de septiembre a las 8 am cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por la Conmebol para el normal desarrollo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022”, anunció la Asociación de Fútbol Argentino.

En tanto, es necesario recalcar que en julio de 2020 se firmó un documento entre los 10 países sudamericanos para establecer las excepciones y los permisos que debían otorgarse para la disputa de los partidos de Conmebol . Sin ese documento no se habría podido jugar ningún encuentro. Si Brasil quería restringir el ingreso de determinados países, la CBF debía establecer su localía en otro país, cosa que no ocurrió.

¿Qué dice la FIFA ante todo esto?

La mañana de este lunes, la FIFA se pronunció por lo sucedido y dijo que se están realizando todas las investigaciones del caso para tomar una decisión a su debido tiempo.

“La FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina correspondiente a los clasificatorios de la CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las selecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo”, se lee en el documento.

Luego se agrega: “Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo ”, agrega el máximo ente rector del fútbol mundial.

