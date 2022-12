Ayer por la tarde, Pelé falleció a los 82 años de edad, varios jugadores, personajes famosos, clubes, federaciones, etc se despidieron de la ex estrella del fútbol. Y alguien que no podía faltar era Teófilo Cubillas, quien lo enfrentó en varias oportunidades dentro del terreno de juego.

Mediante su cuenta de Twitter, Cubillas hizo llegar su sentido pésame con una inédita foto de ambos dentro de las canchas. “Su humildad, su cariño, un hombre que vivirá siempre en nuestra memoria. Hoy la pelota se pinta de negro. El fútbol está de luto, pero más allá de este momento triste, nos queda su memoria inmortal. Gloria al rey Pelé. Dios lo reciba en su reino”.

— Teofilo Cubillas (@TeofiloCubillas) December 30, 2022

El día que Pelé y Maradona jugaron juntos en un set de televisión

La discusión de casi toda la vida en el fútbol ha sido y será la de quién fue mejor: ¿Diego Maradona o Pelé? Y a pesar de las comparaciones, ambos llevaron una relación cordial, sin la necesidad de ser amigos, tanto así, que jugaron juntos en un set de televisión.

Una de las escenas de ambos juntos que quedará para la eternidad, fue cuando en una entrevista de Diego al carioca, le dijo en pleno set de televisión: “Mi sueño es hacer un par de cabezazos con usted”, a lo que Pelé respondió: “Será que lo hacemos”.

Tras empezar a jugar, en ambos se veía coordinación y felicidad, tanto que el brasileño dijo: “¿A qué hora vamos a parar?”.

Al final del juego, ambos se dieron un gran abrazo y se llevaron los aplausos de todos los presentes. Esta imagen sin duda quedará en la retina de cada uno que pudo observar ese momento.