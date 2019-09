The Best: chileno Gary Medel y los peculiares extranjeros que votaron por Gareca | FOTOS Ricardo Gareca obtuvo 10 puntos en la votación a mejor entrenador en los premios The Best. Conoce quienes votaron por el estratega de la selección peruana

- / - Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, obtuvo 28 puntos en The Best | Foto: EFE - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / - Votaciones de capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo | Foto: Captura - / -