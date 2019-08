“Un The Best que maquilla nuestra realidad”, por Julio Vizcarra

Casi un mes después de la histórica final de la Copa América ante Brasil, el fútbol peruano nos volvió a recordar que seguimos lejos de aquella instancia decisiva en el mítico estadio Maracaná. La euforia del certamen continental hizo que olvidáramos por un mes –aunque los fantasmas siempre estuvieron rondando, sobre todo tras el 5-0 frente a la ‘Canarinha’– el pobre nivel de los equipos locales. El modesto Zulia de Venezuela demostró ante Sporting Cristal que a pesar del subcampeonato de América, lo que pasa en la selección dista mucho de lo que sucede en los clubes nacionales.

Todo lo relacionado a la Blanquirroja está en otro nivel. El Mundial después de 36 años, la final de Copa América luego de 44 y ahora la nominación de Ricardo Gareca al premio The Best de la FIFA. Esta fila de distinciones no tiene nada que ver con la calidad de nuestro campeonato. La pobreza ahí sí se ve reflejada en los equipos, que más allá de los refuerzos que puedan sumar (salvo escasas excepciones, todos están lejos para poder competir en la Libertadores o Sudamericana) no encuentran la manera de hacerle frente a los torneos internacionales.

En este tipo de competiciones, los venezolanos y bolivianos han dado un paso adelante (Zulia está en cuartos de final de la Sudamericana, mientras que Royal Pari llegó hasta los octavos del mismo torneo, fase en la que también se quedó Cristal).

Si todo sigue igual en la liga nacional, más temprano que tarde la Blanquirroja se verá afectada cuando le toque competir. Sobre todo por la necesidad de recambios para los próximo procesos. Es decir, buscar a quienes cubran el vacío de Farfán, Guerrero, Rodríguez, etc. Algo que no se vislumbra en el corto plazo. Por eso los dos primeros, con 35 años encima no tienen descanso.

En charla con el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, durante la Copa América, le consultamos sobre la ausencia de caras nuevas pensando en el futuro, apoyándonos en que el certamen continental sirvió de banco de pruebas en sus últimas ediciones.

Así se asentaron Cueva y Gallese en el 2015, o Flores en el siguiente año. Todos claves para la clasificación a Rusia. La respuesta del actual director deportivo de la FPF fue contundente: “¿Tenemos los jugadores para hacer ese siguiente recambio? Hay jugadores que habíamos pensado que podían haber dado ese salto de calidad y jugar en esta Copa, pero desaparecieron”.

La nominación de Ricardo Gareca al premio The Best, junto a Pep Guardiola, Jürgen Klopp y compañía, es la ratificación del buen trabajo en la Bicolor, pero un maquillaje si pensamos en el nivel de nuestro campeonato nacional.

Hoy tenemos un presente de éxito en selecciones, con una Copa del Mundo, un segundo lugar continental y teniendo al ‘Tigre’ en el top ten de los mejores entrenadores del mundo. Si no cambiamos en la liga local, volveremos a ese círculo vicioso del que tanto nos costó salir.