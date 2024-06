Vía Tigo Sports, no te pierdas ningún detalle del partido de Paraguay vs. Colombia por la primera fecha del Grupo D de la Copa América 2024. El encuentro se llevará a cabo este lunes 23 de junio, desde el Estadio NRG do Houston. Ambas selecciones se han enfrentado en un total de 49 ocasiones, contando partidos oficiales y amistosos, el balance está así: 22 victorias de los cafeteros, 18 de los guaraníes. Además, se registran un total de 9 empates.

ALINEACIONES, COLOMBIA VS. PARAGUAY

Colombia: David Ospina, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, James Rodríguez, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Díaz, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Paraguay: Carlos Coronel, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alejandro Romero Gamarra, Richard Sánchez Guerrero, Mathías Villasanti, Derlis González Galeano, Miguel Almirón y Ángel Romero. DT: Daniel Garnero.