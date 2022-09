El último martes Brasil goleó a Túnez en un partido de carácter amistoso, válido por fecha FIFA, pero la noticia no fue el triunfo de la ‘Canarinha’, sino la dura falta que recibió Neymar por parte de Bronn y que pudo haber lesionado de gravedad a la estrella del PSG a poco del Mundial Qatar 2022 .

En esa línea, Tite, seleccionador de Brasil, se mostró enojado por esta acción en la conferencia de prensa post encuentro.

“Sabíamos que iba a ser un partido competitivo y leal, pero no esperaba que ocurriera una jugada como la de Neymar. Fue una jugada para sacar a un jugador del Mundial. La forma en la que le pegaron, no me imaginaba que podía pasar”, dijo el DT ante los medios de comunicación.

BRASIL EN FECHA FIFA

La selección de Brasil afrontó dos partidos amistosos: contra Ghana y Túnez. El primero lo ganó por 3-0 y el segundo por 5-1, quedando listo para lo que será su participación en el Mundial Qatar 2022.

GRUPO DE BRASIL EN EL MUNDIAL

En la Copa del Mundo, la selección de Brasil enfrentará a Serbia, Suiza y Camerún en el Grupo G.