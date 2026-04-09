Resumen

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¿De mal en peor? Perú fue la única selección de Conmebol que no clasificó a un Mundial tras Rusia 2018. (Foto: Conmebol)
¿De mal en peor? Perú fue la única selección de Conmebol que no clasificó a un Mundial tras Rusia 2018. (Foto: Conmebol)
Por Redacción EC

El dato es preocupante, pero revelador. La selección peruana es la única de Conmebol que no clasificó a un Mundial en todas las categorías. Después de Rusia 2018, la última cita mundialista a la que acudimos, la Bicolor ha tenido que ver cómo sus vecinos del continente disputaron este evento.

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