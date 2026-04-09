El dato es preocupante, pero revelador. La selección peruana es la única de Conmebol que no clasificó a un Mundial en todas las categorías. Después de Rusia 2018, la última cita mundialista a la que acudimos, la Bicolor ha tenido que ver cómo sus vecinos del continente disputaron este evento.

Incluso, Venezuela y Bolivia disputaron una Copa del Mundo en categorías inferiores. Ambas selecciones sacaron sus boletos para jugar el Mundial Sub 17 en el 2025 tras quedar en el tercer y séptimo lugar de la tabla general del Sudamericano que otorgó siete cupos para este torneo.

Perú finalizó en el último lugar y se quedó fuera junto a Uruguay y Ecuador. Y si seguimos revisando, la estadística solo empeora. También nos quedamos lejos de clasificar al Mundial Sub 20 del año pasado.

Selecciones clasificadas a últimos mundiales:

Mundial Sub 17 - 2025: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Mundial Sub 20 -2025: Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay.

Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Mundial 2026: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Y este 2026 ya hubo una decepción: Perú quedó eliminado del Sudamericano Sub 17 tras registrar tres derrotas consecutivas en el Grupo B ante Argentina (4-1), Brasil (4-1) y Bolivia (2-0). El equipo dirigido por Renzo Revoredo, que tuvo un año al frente para armar una selección, no estuvo a la altura de la competencia.

Lo más cerca que estuvimos de ir al Mundial fue en Qatar 2022, cuando la selección peruana disputó el repechaje ante Australia y cayó en penales. De ahí, hemos ido de fracaso en fracaso en todas las categorías.

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