“Triunfo de Perú es similar al de Argentina frente a Brasil en el Mundial Italia 1990″, afirmó periodista de DirecTV

La selección peruana consiguió una importante victoria frente a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien el trámite del partido no fue favorable para el equipo de Ricardo Gareca, aprovecharon el único remate a portería que tuvieron en todo el partido para convertir la diferencia definitiva. Ante ello, Gustavo Cherquis, periodista de DirecTV, comparó el triunfo de la ‘Blanquirroja’ con el partido que disputaron Argentina y Brasil del Mundial Italia 1990.

“Una sensación impensada de gozar en estos momentos luego de haber sufrido tanto”, afirmó Cherquis en DirecTV Sports. Luego dijo lo siguiente: “No me quiero meter en terreno femenino, pero fue como un parto”. Ante ello, Talía Azcárate respondió: “Es buena la analogía. Creo que no sufrí tanto en el parto como en este partido”.

De inmediato, Cherquis dijo: “Me trajo recuerdos inmediatos de aquel partido Argentina vs. Brasil en el Mundial Italia 1990. En aquel encuentro, Brasil nos peloteó durante 85 minutos y en un pase fantástico de Maradona, Claudio Caniggia definió para darle una injusta victoria a Argentina. Lo de hoy (ayer) fue muy parecido”.

¿Por qué lo comparó con Argentina vs. Brasil del Mundial 1990?

Cherquis realizó esta comparación porque en el Mundial 1990, en el duelo entre Argentina vs. Brasil, se vivió un trámite muy similar al Colombia vs. Perú.

En aquella ocasión, en Turín, el ‘Scratch’ dominó a placer pero no consiguió anotar, mientras que Argentina consiguió convertir el único gol del partido en la única clara que tuvo en los pies de Claudio Caniggia.

Las estadísticas reflejan lo que fue una clara superioridad de Brasil en casi todas las facetas del juego: tuvieron mayor posesión (61% a 39%), lo dobló en remates al arco (13 a 6), dio más pases (350 a 217), en los que fue mucho más preciso (83,9% a 77,8%) y hasta ganaron más duelos individuales (55% a 44%); sin embargo, el vencedor fue Argentina.

Ayer, en Barranquilla, Perú solo tuvo un remate a portería y 31% de la posesión; no obstante, eso fue suficiente para conseguir los tres puntos para quedar en cuarto lugar en las Eliminatorias Qatar 2022.

El gol de Edinson Flores en Perú vs. Colombia en Barranquilla.

