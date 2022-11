Por la señal internacional de TV Azteca y Azteca Deportes, no te pierdas este sábado 26 de noviembre el juego de México vs. Argentina por el Grupo C del Mundial Qatar 2022, que se disputará en el estadio Lusail. Los mexicanos vienen de igualar sin goles ante Polonia, mientras que los argentinos de caer a manos de Arabia Saudita. Por consiguiente, la victoria es menester para los dos lados, sobre todo pensando en unos hipotéticos octavos de final.

PREVIA DEL MÉXICO VS. ARGENTINA México se alista para enfrentar a Argentina | Video: @miseleccionmx