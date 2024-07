TV Ciudad en vivo: mira el partido de Uruguay vs. Canadá el sábado 13 de julio del 2024 por el tercer lugar de la Copa América en el Bank of America Stadium. La selección de Marcelo Bielsa era una de las favoritas del torneo, pero no pudieron ante una invicta Colombia. Al frente tendrán a Canadá, una de las sorpresas. El duelo está programado para iniciar a partir de las 19:00 horas de Perú y 21:00 de Uruguay.

FORMACIONES, URUGUAY VS. CANADÁ

Uruguay: Rochet; Cáceres, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte; Pellistri, Betancur, De la Cruz, Maxi Araújo; Darwin Núñez

Canadá: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Koné, Eustaquio; Millar, David, Davies; Larin