Hay camisetas que cuentan una historia. Y la que Lionel Messi utilizará en su despedida de la selección argentina parece diseñada para resumir una vida entera. El próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental, el capitán de la ‘Albiceleste’ disputará su último partido con el combinado nacional y lo hará con una indumentaria creada especialmente para una ocasión que ya tiene un lugar reservado en la historia.

“Último partido... Una camiseta para toda una vida”, escribió Messi al presentar la prenda en sus redes sociales. En el video que acompañó el anuncio, el ‘10’ aparece con la indumentaria de la selección, deja sus botines a un lado y descuelga la camiseta que utilizó en el Mundial de Qatar 2022. Luego, la reemplaza por el nuevo modelo. El gesto funciona como un puente entre la camiseta con la que alcanzó la gloria mundial y la que llevará en el último capítulo de su recorrido internacional.

La nueva camiseta mantiene la esencia de la Argentina campeona del mundo, pero incorpora detalles pensados especialmente para la despedida de Messi. El tradicional celeste y blanco aparece con tres bastones verticales, mientras que el cuello y los puños presentan un ribete dorado. El escudo de la AFA también está bordado en ese color, al igual que el apellido “Messi” y el número 10.

Pero el detalle que más llama la atención está en la espalda. Detrás del número 10 aparece un diseño inspirado en el Sol de Mayo, uno de los símbolos de la identidad argentina. Desde el centro del dorsal se desprenden rayos que recuerdan a la figura del sol presente en el escudo nacional. Así, la última camiseta de Messi no solo lleva los colores de la ‘Albiceleste’: incorpora uno de los emblemas más reconocibles del país.

La despedida será el 6 de octubre en el Monumental, frente a Benín, en el último de los tres amistosos programados para Argentina entre septiembre y octubre. La camiseta que utilizará Messi fue presentada como una edición especial para esa jornada y representa, en cada uno de sus detalles, una conexión directa entre el futbolista y el país que defendió durante más de dos décadas. Será la última vez que el ‘10’ se vista oficialmente de Argentina. Y para una ocasión así, la camiseta tenía que estar a la altura.

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