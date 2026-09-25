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Resumen

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Los detalles de la histórica indumentaria que usará Messi en su despedida.
Los detalles de la histórica indumentaria que usará Messi en su despedida.
Por Marco Quilca León

Hay camisetas que cuentan una historia. Y la que Lionel Messi utilizará en su despedida de la selección argentina parece diseñada para resumir una vida entera. El próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental, el capitán de la ‘Albiceleste’ disputará su último partido con el combinado nacional y lo hará con una indumentaria creada especialmente para una ocasión que ya tiene un lugar reservado en la historia.

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