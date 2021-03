Conforme a los criterios de Saber más

En el fútbol que es un juego refinado por el dominio del pie, es curioso que solo quien se pone los guantes en las manos puede agregar en su currículo: valiente. Una definición para el futbolista que puede tener un partido redondo que lo saque en hombros del estadio o una tarde amarga que lo despida en medio de chiflidos. Ya lo dijo Quique Wolff en el “Poema al Fútbol”: “Decime viejo… cómo vas a saber lo que es la soledad, si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas”. Eso y más fue Miguel Miranda (1966-2021).

'Miguelón' Miranda dirigió clubes como La Bocana, Alianza Atlético y Caimanes. Este 2021 trabajaba en Chongoyape en un cuadro de Copa Perú. (Foto: GEC)

Quizás no haya frase más exacta para explicar quién era el ‘Carón’ que la que él mismo escribió en el perfil de su cuenta de WhatsApp: “Un luchador de la vida”, dice . El último sábado por la noche, mientras las portadas de los diarios deportivos ya se alistaban para entrar a imprenta, una noticia le llegó al colega Fernando Jiménez (Todo Sport) desde Chongoyape (Lambayeque). Tras un cruce de información, la lamentable noticia se confirmó. Miranda, de 54 años, había dejado de existir.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las Eliminatorias más accidentadas de la selección peruana: desde WO hasta clasificación en un mes

‘Miguelón’ como futbolista, asistente técnico y entrenador tuvo una carrera íntegra. Solo basta mirar su historial de partidos en la selección peruana para entender que dejó huella. Con 47 partidos jugados es, detrás de Pedro Gallese y Óscar Ibáñez, el tercer arquero con más presencias en la Blanquirroja .

Y en ese paso, es justo reconocer dos partidos en los que fue la gran figura de la cancha.

vs. Chile, Copa América 1993

Todos los equipos ideales de Perú en enfrentamientos contra Chile inician con el nombre de Miguel Miranda en el arco. No hay portero más decisivos que el ‘Carón’ en clásicos del Pacífico. De cuatro enfrenamientos que tuvo contra la ‘Roja’, el arquero siempre salió victorioso.

Le ganó dos veces por Eliminatorias (2-1 hacia Francia 1998; 3-1 a Japón y Corea 2002); además, fue el titular en la goleada por 6-0 que le propinó la Blanquirroja a su archirrival en un amistoso jugado en 1995. En este partido, Miranda le atajó un penal al chileno Rodrigo Goldberg.

“Esos partidos no los podía perder. Gracias a Dios, las veces que lo enfrenté, Chile no pudo conmigo. Les saqué de todo, siempre me inspiraba. Una vez, Zamorano me dijo que yo solo hacía buenos partidos ante Chile . Le respondí que ganarles era muy especial y que, mientras jugara por mi selección, nunca perdería ante ellos. Y así fue”, dijo a un medio local en la previa del Perú-Chile por las semifinales de la Copa América 2015.

Miguel Miranda fue uno de los arqueros más queridos por los hinchas de la selección peruana. (Foto: USI)

Fue en una Copa América, también, cuando Miranda inició su travesía de alegrías contra los sureños. En 1993, las selecciones de Perú y Chile se ubicaron en el Grupo B del torneo continental junto a Brasil y Paraguay, y con sede en la ciudad de Cuenca. La llave pasó a ser el “grupo de la muerte” con el ‘Scratch’ como amplio favorito . Sin embargo, otra sería la historia.

Con gran actuación de Miranda, la selección peruana debutó empatando sin goles ante Brasil. En la siguiente jornada, los dirigidos por Vladimir Popovic lograron arrancar otro empate (1-1) en el cotejo que los enfrentó a Paraguay. Y así llegaron a la última jornada con dos puntos en la tabla. El líder era Paraguay con 3 unidades, y Chile también sumaba 2 tras vencer a Brasil, que apenas tenía 1.

En la última fecha, la ‘Canarinha’ estaba obligada a ganar a Paraguay si quería seguir con vida, mientras que a peruanos y chilenos un empate los podría acomodar en la siguiente ronda ya que clasificaban tres selecciones por grupo.

Esa fue la especulación instalada en la zona de prensa que seguía al Grupo B. Perú y Chile podrían “arreglar” su partido para avanzar de ronda y dejar fuera a Paraguay. El rumor, sin embargo, no tuvo eco en la interna de Perú. En el duelo contra Chile, los nacionales se dieron por íntegros y sacaron adelante un duro partido.

Aquí fue que la presencia de Miguel Miranda se hizo fundamental. Perú se adelantó con gol de Chemo del Solar desde los doce pasos tras falta cometida por Vilches a Pablo Zegarra. La insistencia de la ‘Roja’ se reflejaba en las intenciones de Iván Zamorano, quien pertenecía al Real Madrid.

A los 25′, el árbitro colombiano Juan José Torres pitó penal para Chile, y los 20 mil asistencias al estadio Alejandro Serrano Aguilar fueron testigos de cómo Miranda la arruinó la noche al chileno José Luis Sierra atajándole el disparo .

Al final, la victoria peruana le permitió liderar el grupo con 4 puntos (se daba 2 unidades por victoria) y al día siguiente Brasil goleó por 3-0 a Paraguay dejando a Chile fuera de la competencia.

vs. Argentina, Copa América 1997

Era la selección peruana alterna por una simple razón. Antes y después de la Copa América 1997 en Bolivia, la Blanquirroja debía jugar fechas por las Eliminatorias a Francia 1998. Antes del viaje al país altiplánico, los dirigidos por Juan Carlos Oblitas perdieron por 2-0 ante Argentina en Buenos Aires . La revancha, sin embargo, sería cobrada pronto pero por la selección suplente de Perú.

¿Qué pasó? El ‘Ciego’ puso a Freddy Ternero a cargo del combinado nacional que asistió a Bolivia. El equipo patrio tenía algunos jugadores titulares como Miguel Miranda y el ‘Chorri’ Palacios , y muchos jugadores de proyección como Martín Hidalgo, Miguel Rebosio y el ‘Charapa’ Torres.

Perú tuvo un grupo complicado, ya que fue ubicado junto al local Bolivia (mundialista en 1994), Uruguay (vigente campeón del torneo) y Venezuela. Solo la ‘Vinotinto’ parecía accesible. Los peruanos debutaron contra los charrúas y tras golazo de tiro libre de Martín Hidalgo consiguieron los tres puntos.

Miguel Miranda debutó con la selección peruana en 1993. Su último partido con la blanquirroja fue en 2001. (Foto: GEC)

En la siguiente fecha, Bolivia hizo respetar la casa y venció a la selección peruana, que llegó con la obligación de ganar ante Venezuela. El 2-0 definió al grupo y Perú avanzó en segundo lugar. Su rival en cuartos de final sería una Argentina que también había asistido a la Copa América con un equipo alterno.

Para el choque disputado en la ciudad de Sucre, y con arbitraje del polémico Byron Moreno (Ecuador), Perú alineó a Miranda; Reyna, Dulanto, Rebosio, Hidalgo; Torres, Muñoz, Carazas, Palacios; Cominges y Sáenz. Por su cuenta, la Argentina de Passarella salió con Roa; Pineda, Vivas, Berizzo, Cardozo; Bassedas, Zapata, Gallardo, Cardoso; Delgado y Cruz.

Con goles de Carazas e Hildago, la selección peruana marcaba su camino a la victoria, pero la verdadera acción estuvo en el arco peruano. Miranda se lució en cada intervención que tuvo. Le sacó un potente remate del ‘Chelo’ Delgado, mandó al córner un cabezazo del ‘Jardinero’ Cruz, y cuando Marcelo Gallardo se paró en el punto de penal para buscar el 1-1, ‘Miguelón’ se lo impidió.

Tan importante sería la presencia de Miranda que, en el segundo tiempo, el ‘Muñeco’ Gallardo se cobró revancha y puso el 2-1 de penal, pero el arquero peruano retuvo el balón para pedir que Argentina saque de inmediato. El acto provocó que Gallardo agrega a un jugador peruano y vea la segunda tarjeta amarilla .

Con diez hombres, Argentina insistió todas las veces que pudo y siempre se encontró con la reacción de Miranda. Este partidos sería la última victoria peruana contra la Albiceleste.

Imbatible y corajudo, valeroso y avezado; felino. Miguel Miranda, un ganador que y luchó todo en vida.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Doblete de Radamel Falcao