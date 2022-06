La selección peruana perdió ante Australia por penales y no jugará la Copa del Mundo Qatar 2022. El equipo dirigido por Ricardo Gareca estuvo incómodo en los noventa minutos y también en el tiempo suplementario. Desde los doce pasos los Soccerroos se impusieron por 5-4. Para el periodista Michael Lynch, del diario The Age+, la blanquirroja tuvo unos 90 minutos mediocres.

En la previa, la prensa australiana y Lynch, reconocían que el favorito era la selección peruana, pero apelaban al estilo de juego defensivo y ordenado de Australia: “Australia ha sido el mejor equipo, creó más oportunidades y parecía mucho más probable que ganara, pero su incapacidad para convertir cualquiera de esas oportunidades les ha costado, por lo que pasamos a la prórroga”.

“El equipo de Arnold ahora debe mantener los nervios y continuar haciendo lo que está haciendo: llevar el concurso a un mediocre Perú, que ha lucido mucho menos intimidante de lo que su reputación sugiere”, agregó Lynch, de nacionalidad inglesa, pero radicado en Australia, donde es una de las voces más importantes de la prensa deportiva.

Palabras de Gareca

“Son sensaciones difíciles de expresar. Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Y añadió: “Estos momentos lo único que nos embarga es el dolor. La amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio el partido. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo. Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilos”.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La ilusiones de la Selección Peruana están a tope, y en ese contexto, la FIFA presento a Al Rihla, la pelota oficial para la próxima cita mundialista.