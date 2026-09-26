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Resumen

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La selección peruana de Mano Menezes acumula una victoria, un empate y tres derrotas en nueve meses de trabajo.
La selección peruana de Mano Menezes acumula una victoria, un empate y tres derrotas en nueve meses de trabajo.
Por Fernanda Huapaya

Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos y, más allá del resultado en un amistoso, vuelve a generar muchas dudas. A continuación, compartimos las oportunas conclusiones de Fernanda Huapaya.

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