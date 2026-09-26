Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos y, más allá del resultado en un amistoso, vuelve a generar muchas dudas. A continuación, compartimos las oportunas conclusiones de Fernanda Huapaya.

Entre las buenas noticias en el duelo que disputó ‘La Bicolor’ se encuentran los debuts de Piero Magallanes y Bassco Soyer, dos jóvenes que pueden ser importantes en este proceso de renovación. Y Gianluca Lapadula volvió al gol.

Pero las malas noticias pesan más. Ya son nueve meses del trabajo de Mano Menezes al frente de la selección peruana y todavía nos cuesta saber a qué cosa está jugando Perú.

Se entiende que este es un proceso y que se necesita tiempo. Pero todo proceso debería mostrar algunas señales y en estos momentos no hay ni una.

Perú no logra sostener buenos resultado, le cuesta tener regularidad y, además, hay rendimientos individuales muy bajos y preocupantes, por ejemplo: Oliver Sonne y su pérdida de marca en dos goles puntuales.

Un 4-1 es muy duro, a pesar del deficiente trabajo trabajo arbitral. Pero lo más preocupante es que en nueve meses de trabajo todavía no se percibe un rumbo futbolístico claro en ‘La Bicolor’.