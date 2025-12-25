Un regalo para la selección: ¿Cuándo, por fin, tendremos al nuevo entrenador que revolucione el fútbol peruano y nos lleve al Mundial 2030?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

es en el cargo tras abandonar un exitoso ciclo como administrador de Universitario, Ferrari abordaba el que debe ser hasta hoy su mayor reto dirigencial: liderar el resurgimiento de la selección peruana.

Desde aquella declaración hasta hoy, la relación de nombres que han desfilado como “fuerte rumor” en los medios es bastante larga. Hubo de todo: sorpresas, los recurrentes y los “tapaditos”. Lo cierto es que ante tanto supuesto candidato, una interrogante saltó a la vista: ¿existe un perfil específico o la búsqueda se remite a las diversas propuestas y sonoridad del apellido?

Ante la obvia duda, Ferrari -un mes después del inicio de su búsqueda- criteriosamente se presentó ante los medios para detallar el perfil definido para el nuevo técnico de la selección peruana: “He querido volver a nuestras raíces y parto de esa premisa. Tener el juego atildado, que es la característica de nuestro fútbol, pero agregándole la dinámica, potencia y fuerza. Para llegar a eso, necesitamos un perfil determinado de un entrenador, que calce con estilo de juego, ética profesional, llegar al futbolista. El 4-3-3, nos ha caracterizado en toda nuestra historia, ha sido el éxito“, afirmó el también exfutbolista.

Cuando se refiere a “volver a nuestras raíces” obviamente desestima los consecutivos fracasos de Juan Reynoso y Jorge Fossati. Más bien, parece apuntar a un Gareca, pero que no sea Gareca.

Por esos días también detalló sobre su primera experiencia con candidatos en Argentina. “Estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones y eso se da de manera presencial. Es por eso que he tenido un viaje a Argentina y Brasil para entrevistarme con algunas personas y han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones y luego viene la segunda etapa, donde ya se verá para tener una nueva reunión y luego la tercera etapa es la negociación económica”, detalló el directivo.

Jean Ferrari asume nuevo rol como Director General de Fútbol de la FPF, y pese al éxito logrado con Universitario, no se salva de las críticas ni ciertos cuestionamientos. (Fuente: FPF)

Un mes después, a inicios de noviembre, Ferrari volvió a responder sobre el proceso de selección del nuevo entrenador, advirtiendo que el caso estaba dentro de los tiempos establecidos: “Es una tarea difícil. Estamos en esa ruta. Estoy manejando mucho los tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades y oportunidades. Las conversaciones las he tenido en su momento”.

Eso sí, dejó una frase que alertó sobre un posible cambio de idea o decisiones en evaluación dentro de la FPF. “Hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que terminen los torneos porque también los entrenadores están finalizando los campeonatos tanto a nivel internacional como local. No es un tema sencillo como algunos seguro creen. Estoy tomándome un tiempo prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos en la selección”, añadió.

Los rumores entonces apuntaron a la continuidad de Barreto. Ferrari, a través de un tuit, se encargó de descartar esa posibilidad: “No (seguirá), esto es un proceso y hay planificación,” afirmó Ferrari, poniendo fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que Barreto asuma el cargo de manera permanente.

Mientras tanto, la selección jugó dos amistosos en Rusia bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto, que meses antes había sido elegido para liderar la jefatura de la Unidad Técnica de Menores (UTM).

En esos meses pasaron nombres como Luiz Felipe Scolari (coordinador deportivo de Gremio), Tité (exDT de Brasil), Hernán Cresto (DT de Sao Paulo) y Luis Zubeldía (técnico de Fluminense). En los últimos días, uno más se sumó a la lista: el argentino Gustavo Álvarez.

Recientemente, Ferrari dio nuevas pistas: el nuevo entrenador será extranjero. “Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local”, afirmó.

Ferrari también descartó que el nuevo entrenador provenga de Europa, descartando así a Renato Paiva, el portugués que en las últimas semanas se había deslizado como una gran posibilidad.

Gustavo Álvarez es uno de los grandes candidatos para dirigir a la selección peruana. (Foto: Getty Images)

Las fechas claves

Luego de fiestas, la FPF continuará con la revisión final de candidatos preseleccionados tras consolidar entrevistas y evaluaciones, con la intención de cerrar una terna concreta e iniciar primeras negociaciones formales en el tema de presupuesto.

Un detalle no menor: Ferrari, en sus últimas declaraciones, se refirió al tema del presupuesto, y que recién estaría habilitado por la nueva directiva en enero, por lo que los plazos tienen en cuenta ese detalle para las negociaciones. “El tema presupuestal se está manejando. Recién se abre el presupuesto en el mes de enero. Así que en ese sentido, estamos bien y por lo demás, estamos por un buen camino para ya encontrar al entrenador que nos pueda guiar el camino para poder llegar al objetivo que es clasificar al Mundial del 2030”, explicó Ferrari.

Otro detalle no menor: no hay apuro. Esperar a fin de año implica abrir las opciones a técnicos que concluyen contrato con sus clubes, además de esperar que FIFA oficialice interinamente a las federaciones el nuevo proceso de clasificación al Mundial 2030 y, evidentemente, porque en el 2026 el foco está puesto en el Mundial, por lo que la selección peruana competirá de forma oficial recién en el 2027.