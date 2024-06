Unitel en vivo pasará el partido de la selección de Bolivia vs. Uruguay en la fecha 2 de la Copa América 2024. El encuentro entre ambos combinados está programado para llevarse a cabo este jueves 27 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey, a partir de las 21:00 horas (hora de Bolivia) y lo podrás ver mediante las señales de DIRECTV. No solo tienes esas opciones vía cable, sino también vía streaming por internet; DGO transmitirá el juego en línea.

ALINEACIONES, URUGUAY VS. BOLIVIA

Rochet, Nández, Araújo, Cáceres, Viña; Ugarte; Pellistri, Valverde, Bentancur, M. Araújo; Darwin. DT: Marcelo Bielsa. Bolivia: Viscarra, Sagredo, Haquín, Sagredo, Justiniano, Cuellar, Fernández, Saucedo, Matheus, Menacho, Miranda.