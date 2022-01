Conforme a los criterios de Saber más

Gregorio Pérez se va como campeón aun cuando no pudo levantar la copa de la Liga 1, pero su aporte en Universitario va mucho más que un título. El legado que deja está en su profesionalismo, en cómo le cambió la cara al cuadro crema y cómo potenció a algunos jugadores como es el caso de Alex Valera.

“Encontré a un equipo cabizbajo”, reconoció Pérez a su retorno a Universitario a mediados del año pasado, luego de que la derrota en el clásico sentenciara a Ángel Comizzo. Uno de esos cabizbajos bien pudo ser Alex Valera, ya que el rendimiento del atacante no había sido el mejor con el argentino al mando.

Con Comizzo, durante el 2021, Alex Valera apenas había marcado 3 goles en la Liga 1 y 2 en la Copa Libertadores, todo en cerca de 8 meses. Con el uruguayo al mando, el ‘9′ apareció en su mejor versión y sumó otros 8 tantos en la misma cantidad de partidos en el torneo local y volvió a ser convocado a la selección peruana.

El goleador

“Trabajamos con él principalmente en lo técnico y táctico. Pero también en potenciarlo, en darle confianza. En que se sintiera con el respaldo que tenía que tener de su técnico”, le decía a El Comercio Gregorio Pérez sobre el delantero que justo ahora viene de marcar dos goles consecutivos con la selección peruana, ante Panamá y Jamaica.

Esa es la palabra clave en el trabajo de Gregorio Pérez, la de darle confianza al jugador. “Hay que respaldar, dar confianza, tranquilidad y trabajar mucho”, decía el técnico y reconocía que Valera es uno de los jugadores que más trabaja, no solo en su labor como goleador, sino también en el aporte que hace en la marca al tapar las salidas.

Incluso el mismo Pérez contó una anécdota con Valera donde grafica claramente cómo trataba a su jugador. En el partido ante San Martín, en el debut de Gregorio Pérez, el atacante falló un penal y el técnico decidió que no vuelva a ejecutar los disparos desde los doce pasos. “No vas a patear más penales, yo te tengo que proteger”, le dijo el técnico. “¿No tiene confianza?”, preguntó el delantero. “Si no te tuviera confianza, no juegas nuevamente de titular. Vas a continuar como titular, pero te tengo que proteger”, le aclaró el estratega, según contó en una entrevista a Gol Perú. Así trabaja el uruguayo.

Miguel Villegas, periodista de El Comercio que sigue al detalle lo que sucede en tienda crema agrega al respecto sobre lo que fue la conversación del técnico con el atacante el día después del partido. “No pasa nada. No es que desconfíe de ti, pero vas a ver que ahora que no pateas los penales vas fresco a hacer otros goles”, le dijo, y dejaron la responsabilidad de los doce pasos en Nelinho Quina. Funcionó, para ambos. El defensor marcó dos goles de penal tras esa fecha y Valera se destapó como 9.

Valera terminó el año con 11 goles en 24 partidos, siendo titular en 21 de ellos. Como ya se dijo, su rendimiento mejoró con la presencia de Gregorio Pérez en el banco. “Tiene ansiedad por progresar a través del trabajo, de quedarse para superar algunos aspectos técnicos, las carencias”, contó Pérez. Desde la interna crema, nos comentan que el atacante “es un demente para entrenarse”.

Entrenadores 2021 Actividad Liga 1 Libertadores Con Comizzo 20 partidos

(15 de titular) 3 goles

2 asistencias

993 minutos 2 goles

373 minutos Con Pérez 8 partidos

(7 de titular) 8 goles

605 minutos

“Es una apuesta a futuro. Es joven y no tenía formación, ya que jugaba fútbol playa. Es un jugador que tiene que seguir trabajando para seguir creciendo. No nos podemos quedar porque hace dos goles”, decía Comizzo sobre Alex Valera. El argentino recién apostó por el atacante peruano porque Enzo Gutiérrez empezó a padecer algunas lesiones.

Gutiérrez hizo 3 goles en doce partidos con Comizzo, mientras que con Pérez apenas pudo jugar 29 minutos. Las lesiones lo apartaron primero y el estado de Valera lo condenó a no ser parte del once crema. Amén de otros nombres ‘recuperados’, como el de Luis Urruti, importante para que la U llegue a zona de Libertadores, las apuestas por Guillermo Larios e incluso por Tiago Cantoro, nombres que se espera este año exploten en el cuadro crema.

