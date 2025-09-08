“Por eso están donde están”: la dura frase del administrador de Universitario contra Sport Boys. (Foto: Agencias)
“Por eso están donde están”: la dura frase del administrador de Universitario contra Sport Boys. (Foto: Agencias)
Redacción EC
Redacción EC

Era cuestión de tiempo para que saliera en defensa de Matías Di Bendetto. Luego de que acusara al futbolista crema de “desleal” por una falta contra Erick Gonzales que el VAR no revisó, el administrado crema, Franco Velazco, respondió fuerte a la dirigencia rosada.

En conferencia de prensa, el titular de la U apuntó a Sport Boys. "Al referirse a un jugador nuestro, nos da el derecho a también opinar del club. Yo creo que Sport Boys debe empezar a preocuparse más de su situación deportiva, que preocuparse por Universitario de Deportes", expresó Velazco.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Luego, continuó: “No creo que las palabras usadas en el comunicado haciendo referencia a Matías respecto a un partido de fútbol que ocurrió hace un mes sean saludables para lo que buscamos nosotros en el sistema fútbol”.

Sport Boys informa la dura lesión que sufrió Erick Gonzáles tras la falta de Di Benedetto
Sport Boys informa la dura lesión que sufrió Erick Gonzáles tras la falta de Di Benedetto

Franco Velazco: “Les falta conocimiento”

En otro momento, Velazco se refirió al término “desleal” con el que Sport Boys hace referencia. “La terminología que ellos usan, de jugadas ‘desleales’, denota la falta de conocimiento que tiene la administración de Boys, por eso están donde están”, expresó.

“Si conocieron lo que significa el fútbol, y que este tipo de jugadas son fortuitas y que entre jugadores siempre hay un respeto y códigos, que es cuidar la integridad física, claramente el Boys lo que está haciendo con su administrador provisional es venderle humo a sus hinchas y maquillar la campaña que vienen haciendo”, añadió.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC