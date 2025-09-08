Era cuestión de tiempo para que Universitario de Deportes saliera en defensa de Matías Di Bendetto. Luego de que Sport Boys acusara al futbolista crema de “desleal” por una falta contra Erick Gonzales que el VAR no revisó, el administrado crema, Franco Velazco, respondió fuerte a la dirigencia rosada.
En conferencia de prensa, el titular de la U apuntó a Sport Boys. "Al referirse a un jugador nuestro, nos da el derecho a también opinar del club. Yo creo que Sport Boys debe empezar a preocuparse más de su situación deportiva, que preocuparse por Universitario de Deportes", expresó Velazco.
Luego, continuó: “No creo que las palabras usadas en el comunicado haciendo referencia a Matías respecto a un partido de fútbol que ocurrió hace un mes sean saludables para lo que buscamos nosotros en el sistema fútbol”.
Franco Velazco: “Les falta conocimiento”
En otro momento, Velazco se refirió al término “desleal” con el que Sport Boys hace referencia. “La terminología que ellos usan, de jugadas ‘desleales’, denota la falta de conocimiento que tiene la administración de Boys, por eso están donde están”, expresó.
“Si conocieron lo que significa el fútbol, y que este tipo de jugadas son fortuitas y que entre jugadores siempre hay un respeto y códigos, que es cuidar la integridad física, claramente el Boys lo que está haciendo con su administrador provisional es venderle humo a sus hinchas y maquillar la campaña que vienen haciendo”, añadió.
